Ноа Аргамани, израильтянка, освобожденная из плена ХАМАС в Газе в июне, заявила, что ее ранения были получены в результате удара израильской авиации во время операции по спасению, а не в результате нападения ХАМАС.

Выступая перед дипломатами из стран G7 в Токио в среду, Аргамани подробно рассказала о своих испытаниях после того, как она попала в плен к палестинским вооруженным группам 7 октября.

Однако два дня спустя она выступила с заявлением на Instagram, сказав, что некоторые ее высказывания были неверно процитированы или вырваны из контекста.

Вопреки сообщениям некоторых израильских СМИ, Аргамани уточнила, что бойцы ХАМАС не били ее и не сбривали ей волосы.

«Я не могу игнорировать то, что произошло за последние 24 часа - после того как мои слова вырвали из контекста», - написала она, имея в виду освещение израильскими СМИ ее выступления в Токио.

«[Члены ХАМАС] не били меня, пока я была в плену, и не стригли мне волосы. Я была ранена в результате обрушения стены, [после бомбардировок] пилотом ВВС [Израиля]», - добавила она.

«Я отказываюсь быть жертвой СМИ», - добавила она.

26-летняя Аргамани была в числе четырех израильских пленников, вызволенных во время израильской атаки на лагеря беженцев Нусейрат и Дейр-эль-Балах в Газе в июне, в результате которой погибли по меньшей мере 236 палестинцев, в основном женщины и дети.

Аргамани подчеркнула, что обеспечение освобождения остальных израильских пленников должно быть главным приоритетом для ее правительства.

Ее друг, Авинатан Ор, по-прежнему находится в плену в Газе и входит в число 105 человек, которые, как считается, удерживаются ХАМАС.

Отец Аргамани в беседе с изданием Middle East Eye говорил, что молится о мире и прекращении страданий как пленников, так и палестинцев в Газе.

«Мы должны прекратить эти убийства между нами и ими, чтобы между этими двумя странами раз и навсегда установился настоящий мир», - сказал он вскоре после попадания его дочери в плен.