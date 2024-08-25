Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск отреагировал на задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Маск согласился с предположением предпринимателя Вивека Рамасвами о том, что X может стать следующей целью после Telegram.

«Сегодня Telegram. Завтра будет Х», — написал Рамасвами. Маск оставил под этим постом эмодзи в виде красного числа 100, подчеркнутого дважды.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже по ордеру судебной полиции. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством и преступлениями против детей из-за отсутствия модерации в Telegram и отказа от сотрудничества с властями.

Маск сам сталкивается с давлением со стороны Евросоюза. Еврокомиссия (ЕК) обвинила X в нарушении закона о цифровых услугах ЕС и пригрозила штрафом до 6% от годового оборота. Маск заявил о попытке ЕК заключить «секретную сделку» по цензуре контента, которую X отвергла.

«Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они не стали бы нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X — нет», — рассказал Маск.

Также примечательно, что среди инвесторов, финансировавших покупку Twitter (ныне X) Маском, числится фонд 8VC. Об этом говорится в документе Окружного суда Северного округа Калифорнии, опубликованном газетой The Washingon Post. Интересно то, что, по информации Forbes, в фонде 8VC работают сыновья российских олигархов Петра Авена и Вадима Мошковича

Крупная сделка по приобретению Twitter Илоном Маском в 2022 году, стоимостью свыше 44 млрд долларов, была осуществлена при значительной поддержке различных финансовых структур, включая банки, инвестиционные компании и фонды.

Спустя два года, в 2024, американский суд потребовал от Маска раскрыть информацию о тех, кто вложился в эту покупку. Обнародованные данные показали, что среди сотни наиболее значимых инвесторов, участвовавших в приобретении платформы Twitter, числится венчурный фонд 8VC.