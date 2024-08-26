6 августа 2024 года, когда шел третий год затяжного российско-украинского конфликта, имевшего все признаки изнурительной позиционной войны, грянул гром среди ясного неба: украинские войска внезапно пересекли российскую границу. Это было не ошибкой или случайностью, а началом одной из самых смелых и неожиданных военных операций в современной истории. Курская область России, известная своими черноземами и героическим прошлым времен Второй мировой войны, внезапно стала ареной нового противостояния.

Прошло почти три недели с начала этого дерзкого наступления, и украинские силы продолжают углубляться на территории противника. Сводки с фронта напоминают времена блицкрига: главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина удерживает под контролем более 93 населенных пунктов и 1260 квадратных километров российской земли. Украинский флаг теперь развевается над Суджей — административным центром Суджанского района Курской области.

Успехи Киева не ограничиваются только территориальными приобретениями. В плен попало рекордное количество российских солдат. По информации издания The Washington Post, изучившего более ста видеозаписей и фотографий, сделанных с начала прорыва украинской армии в Курскую область России, были пленены как минимум 247 российских солдат.

Президент Зеленский не скрывает, что это было одной из ключевых целей операции — пополнить «обменный фонд» военнопленными. Другая цель операции — вынудить Россию к переговорам на приемлимых для Киева условиях. Как заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, операция ВСУ в Курской области РФ «убивает» миротворческую концепцию третьих стран, которые настаивали на прекращении огня за счет территориальных уступок исключительно со стороны Украины.

По сообщению The Wall Street Journal, внезапное наступление Украины на Курскую область России имело значительный психологический эффект. Эта операция частично достигла своих целей, изменив доминирующее мнение о неспособности Украины противостоять военной мощи России. Помимо этого, уставшей украинской армии были необходимы успехи — и вот он, долгожданный триумф, который обязан поднять моральный дух солдат.

Примечательно, что в отличие от прежних военных действий, украинское командование на этот раз сохранило детали операции в секрете даже от своих западных союзников. Наступление в Курской области стало для американских официальных лиц полной неожиданностью. Они оказались в замешательстве, пытаясь понять мотивы столь решительного шага Украины и предугадать дальнейшее развитие событий.

На фоне этих триумфальных новостей Украина даже создала в Курской области военные комендатуры и открыла горячую линию для беженцев из Курской области, которым нужна эвакуация в Украину или гуманитарная помощь. Ирония судьбы — страна, сама страдающая от войны, теперь готовится предоставить убежище гражданам страны-противника.

Внезапное наступление Украины в Курской области застигло российское руководство врасплох, вызвав противоречивые заявления и нескоординированную реакцию. А российская информационная система продемонстрировала нервозность и отсутствие согласованности в освещении событий.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов изначально преуменьшал масштабы операции, заявляя о менее тысячи украинских военнослужащих и якобы остановленном наступлении. Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», неоднократно утверждал об отражении наступления ВСУ.

Однако реальность оказалась иной. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области в итоге признал сложность ситуации, сообщив, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. На оперативном совещании с президентом РФ Смирнов доложил, что глубина проникновения противника составляет 12 километров, а ширина — 40 километров.

Однако за кулисами этого впечатляющего наступления разворачивается другая, менее оптимистичная картина. Пока украинские войска продвигаются вглубь России, ситуация на востоке Украины, особенно в Донецкой области, становится все более критической.

«Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась, — рассказал изданию Politico Иван Секач, представитель 110-й механизированной бригады Украины, дислоцированной в Покровском районе Донецкой области. — Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские продолжают наступать».

Российские войска захватили села Желанное и Орловка, продвинулись в Нью-Йорке, Красногоровке, Николаевке и Журавке в Донецкой области. Стратегически важный город Покровск, служивший ключевым оборонительным бастионом Украины в регионе, теперь находится под угрозой окружения.

Парадокс ситуации заключается в том, что успех в Курске может обернуться стратегическими потерями в Донецкой области. Украина перебросила значительные силы — до 10 000 военнослужащих, включая элитные воздушно-десантные и механизированные бригады — из Донецкой и Харьковской областей для проведения курской операции. Эти подразделения должны были служить резервом для укрепления обороны на востоке страны.

«Никто сейчас не может просить ротации, — рассказал один из украинских солдат изданию Financial Times. — Мы были резервом, но теперь мы здесь». Эти слова отражают горькую для Украины реальность: успех на одном направлении может привести к уязвимости на другом.

Ситуация усугубляется нехваткой боеприпасов. Один из командиров артиллерийской бригады на востоке Украины сообщил Financial Times, что его войска снова вынуждены экономить снаряды для своих орудий — впервые с тех пор, как Конгресс США заблокировал помощь Украине.

Материальные потери также значительны. По данным исследователя открытых источников Naalsio, Украина потеряла как минимум 51 единицу ценной военной техники, включая немецкие бронетранспортеры Marder, американские бронемашины Stryker и ракетные системы HIMARS.

Несмотря на заверения президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Александра Сырского о том, что восточный фронт остается столь же важным, как и курское наступление, реальность на местах говорит об обратном. Российские силы продолжают продвигаться в Донецкой области, создавая серьезную угрозу для украинской обороны. Также несмотря на неожиданность и успешность украинского наступления, Россия воздержалась от поспешной переброски войск с Донецкого направления на Курское, что могло бы ослабить ее позиции на востоке Украины.

Покровск, город с населением более 60 тыс. человек, является важнейшим логистическим центром для украинских военных и ключевым элементом обороны остальной части Донецкой области. Ранее Сергей Добряк, глава военной администрации города Покровск, призвал жителей — особенно семьи с детьми и пожилых людей — немедленно эвакуироваться.

Уезжают люди и из другого крупного города Донецкой области — Мирнограда, оказавшегося под угрозой потери. «Люди уезжают, забирая свои вещи. Многие даже забирают мебель», — рассказывает Максим Забеля, редактор последней оставшейся местной газеты в городе. Население Мирнограда сократилось почти вдвое с довоенных 40 000 человек. За Мирноград, чье название переводится как «город мира», ведутся ожесточенные, кровопролитные бои.

Эти слова отражают горькую иронию происходящего: пока Украина празднует успехи в Курске, ее собственные города на востоке страны оказываются под угрозой. Неприятность для Киева скрывается еще и в том, что России не составляет труда мобилизовать войска, тогда как Украина по-прежнему испытывает трудности с мобилизацией необходимого количества людей для удержания позиций и проведения операций в Донецке.

Этот парадокс ставит перед украинским руководством сложную дилемму: продолжать ли наступление в Курской области, рискуя потерять стратегически важные позиции на востоке страны? Или перебросить силы обратно на восток Украины, отказавшись от достигнутых успехов на российской земле?

Ответ на этот вопрос может определить не только ход войны, но и будущее Украины. Пока политики и генералы взвешивают все за и против, простые солдаты и мирные жители продолжают нести тяжесть этого парадоксального конфликта, где победа на одном фронте может обернуться поражением на другом.