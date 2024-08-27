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Украинцы рвутся к Белгородской области
ВСУ предприняли попытку прорыва границы РФ в районе села Нехотеевка. Губернатор области подтверждает, что ситуация «сложная», но «контролируемая»
Украинцы рвутся к Белгородской области
Фото: Reuters / Others
27 августа 2024 г.

Утром 27 августа 2024 года на границе Белгородской области произошло боестолкновение, сообщают российские Telegram-каналы. По данным канала Shot, около 60 военнослужащих ВСУ на восьми бронемашинах попытались прорваться через границу в районе села Нехотеевка.

Источники сообщают разную информацию о ситуации. Shot утверждает, что атака отбита силами артиллерии и авиации, но украинские военные укрылись в лесополосе и продолжали обстрел КПП. Mash сообщает о попытке прорыва около 500 военнослужащих ВСУ через пропускные пункты в Нехотеевке и Шебекино. Colonelcassad пишет о бое в районе пункта пропуска Журавлевка Белгородского района.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил попытку прорыва и призвал к спокойствию.

«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сообщил Гладков.

Напомним, 15 августа в Белгородской области был введен режим ЧС федерального характера. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно справиться с ситуацией.

Обстановка на западных границах России остается напряженной после недавнего прорыва ВСУ в Курской области, где, по заявлению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 20 августа, Украина контролирует 1263 кв. км и 93 населенных пункта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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