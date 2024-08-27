Напряженность сохраняется

Этот визит «стал очень хорошей возможностью обсудить широкий круг тем, а также углубить и продвинуть наше стратегическое сотрудничество на службе демократического мира и евроатлантической безопасности в регионе и шире», — отреагировал премьер-министр Косово Альбин Курти на встречу с главой ЦРУ.

Глава правительства назвал визит американца «историческим», а также заверил Бёрнса в приверженности сотрудничеству с Вашингтоном и пути к членству в ЕС и НАТО. Помимо этого, Курти сообщил главе ЦРУ, что Приштина выделила 11,1% годового бюджета своим МВД и Минобороны.

В настоящее время в Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов властей Косово открыть мост между южной — албанской — и северной — сербской — частями Косовска-Митровицы. Сербский лидер Александр Вучич призвал KFOR, контингент НАТО, не допустить насилия.

Переговорщик и посредник

В Приштине Бёрнс вначале встретился с президентом Вьосой Османи, а потом и с премьер-министром Альбином Курти. На переговорах также присутствовали вице-премьер Бесник Бишлими, представляющий Косово на переговорах с Сербией по нормализации отношений, а также глава МИД Джеляль Свечля и глава Агентства по разведке Петрит Айети.

По итогам встречи в администрации косовского премьера ничего не рассказали о заявлении Уильяма Бёрнса, отметив только, что визит шефа ЦРУ «подтверждает прочные и стабильные связи между двумя странами».

При этом американский посол в Косово Джефф Ховениер пояснил, что у Вашингтона накопились претензии к Приштине. В частности, речь идет о недавнем решении Косово закрыть отделения «Почты Сербии» и открыть мост в Косовска-Митровице. В США и других западных странах раскритиковали эти меры, назвав их «односторонними и несогласованными».

Не исключено, что Бёрнс высказал недовольство Альбину Курти, хотя и предпочел не делать это публично.

До этого он посетил Сараево и Белград. В ходе своего турне по Западным Балканам шеф ЦРУ объяснил, какого поведения от этих стран жду в Белом доме. Формально принимающими сторонами в трех государствах были местные разведывательные службы, но статус Бёрнса таков, что его обычно принимают первые лица. У шефа ЦРУ репутация политика и переговорщика, он часто путешествует по миру с разнообразными посредническими миссиями.

Скрывали до последнего

В Сербии встречу с директором ЦРУ подтвердили только на третий день после того, как она состоялась. Не было никаких утечек в СМИ ни о темах, которые поднимались, ни о составе участников. Единственное, что сказал сербский президент Александр Вучич, «переговоры были очень полезными».

При этом эксперты полагают, что долгое молчание Белграда и отсутствие какой-либо информации о ходе и итогах переговоров означают, что власти Сербии недовольны результатами, скорее всего в ходе них были высказаны ультимативные требования Белграду из-за кризисов, связанных с Боснией и Косово. Некоторые аналитики считают, что Сербия «оказалась в деликатной ситуации».

Ведь всего за несколько дней до этого сербские власти, включая президента Александра Вучича, открыто обвинили Запад в поддержке и финансировании протестов против добычи лития для нужд Евросоюз, прокатившихся по всей Сербии.

Вероятно, США предупредили местные власти об опасности любых шагов по дестабилизации ситуации в Боснии и Герцеговине или Косово, подчеркнув при этом, что это будет иметь серьезные последствия для отношений с Вашингтоном.

Додик передумал

Бернс хотел предотвратить новую эскалацию в регионе в условиях глобальной напряженности. Позиция сербов и конкретно президента Республики Сербской Милорада Додика скорее всего и была причиной срочной поездки шефа ЦРУ. Додик уже давно в резкой форме говорит об особом статусе Республики Сербской и грозится провести референдум о ее независимости.

Прекращены контакты боснийских сербов с правительством в Сараево в военной области, сфере безопасности и во внешней политике. Помимо этого, Додик очень близок сербскому лидеру Александру Вучичу.

Накануне был опубликован доклад разведсообщества США с оценками угроз за 2024 год. Отдельная глава отведена Балканам, в качестве двух очагов напряженности упоминаются как раз Косово и Босния, а также упоминается «сепаратистская политика Милорада Додика».

На Западе такую тенденцию считают опасной — в последнее время риторика балканских властей становится все более жесткой. При худшем сценарии это может привести к очередной войне в регионе, в которую будут втянуты соседние государства НАТО и Евросоюза.

Бёрнс хотел если не примирить стороны, то хотя бы прояснить ситуацию. Очевидно, это сработало. По итогам встречи с директором ЦРУ Додик опроверг все, что говорил ранее, заверил, что Республика Сербская «никогда не оспаривала суверенитет и целостность Боснии и Герцеговины, а отделение никогда не было ее политикой».