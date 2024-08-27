Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже. Дело против него включает в себя расследование 12 преступлений, связанных с соучастием в мошенничестве, распространении детской порнографии, наркоторговле и других нарушениях. Срок его содержания под стражей продлен до 28 августа.

Мессенджер не особенно популярен во Франции, поэтому местные СМИ ограничились лишь несколькими сообщениями в освещении этой новости. На этом фоне реакция России на задержание кажется наиболее бурной. Политики и СМИ комментируют и отслеживают любые подвижки по этому делу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попыталась провести параллели между нынешним задержанием Павла Дурова и действиями российских властей на протяжении последних лет. Она напомнила, что правозащитные организации, в том числе международные, требовали прекратить давление на мессенджер в РФ. «Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки?» — написала Захарова.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что Дуров, покинув родину, «просчитался». «Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР)», — подчеркнул он.

Вместе с тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попросил именно Дурова держать язык за зубами. Он выразил надежду, что бизнесмен не выдаст западным странам чувствительную информацию по социальной сети после задержания в Париже. «Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — сказал глава СВР.

Причиной активной вовлеченности российских властей в этот процесс может быть не только наличие у Дурова паспорта РФ. Дело в том, что после начала войны в Украине мессенджер использовался военными для коммуникации на поле боя, сообщают СМИ. Собственной защищенной системы связи у Москвы нет, а безопасность Telegram позволяла не опасаться за передаваемую информацию.

Кроме того, соцсеть стала основной площадкой военных российских блогеров, в том числе анонимных. «По сути задержали начальника связи ВС РФ», — говорится в заявлении одного из военных Telegram-каналов.

Ряд СМИ сообщили, что в Кремле якобы даже попросили чиновников «чистить переписки» в Telegram из опасений, что информация может перейти в руки западных спецслужб. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрий Пескову пришлось выступить с опровержением: «Слушайте, чистить переписки — это полная глупость <...> Ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, и Telegram тоже. И поэтому мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем».

В российском руководстве явно встревожены новостями из Парижа. Задержание Дурова прокомментировали, пожалуй, все ключевые чиновники. Отличился и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который усмотрел в произошедшем американский след. «В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», — написано на сайте нижней палаты парламента.

Однако до разъяснений причин задержания бизнесмена не делают резких движений. Не выработано и солидарной позиции касательно того, в каком ключе подавать эту информацию. Единение есть лишь в одном вопросе: на Западе нарушают право на свободу слова.

Угроза безопасности

«Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова, — написал в понедельник президент Эммануэль Макрон. — Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. <…> Арест главы Telegram произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями».

Действительно, без серьезных оснований задержание Дурова вряд ли бы состоялось. Согласно заявлению французских властей, дело против бизнесмена было инициировано 8 июля 2024 года. Ему предшествовало расследование отдела J3 (JUNALCO) прокуратуры Парижа, занимающегося киберпреступлениями.

«Не имея никаких доказательств, обвинение ему предьявлено не будет. Очевидно, что любые обвинения должны быть состоятельными и в последующем устояться в суде. Однако инкриминировать обвинения, связанные с действиями пользователей мессенджера Telegram владельцу указанного мессенджера, абсурдно», — заявил в разговоре с TRT на русском адвокат коллегии адвокатов города Москвы «Бодняков и Партнеры» Владислав Егиян.

В нынешних реалиях Telegram являлся главным мессенджером в том числе и для лиц, выполняющих боевые задачи в зоне действия боевых действий в Украине, отметил собеседник агентства: «Останется ли Telegram после задержания Дурова безопасным и защищенными для общения, непонятно».

Речь не идет о закрытии мессенджера, подчеркивает Егиян. «С большей долей вероятности соцсеть продолжит свое существование. Можно вспомнить, что попытки заблокировать систему или ограничить ее деятельность неоднократно предпринимались и в России, но безрезультатно. Есть возможность убрать приложение из AppStore, но это не является эффективной мерой», — отметил юрист.

«Все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Но в IT-сообществе есть сомнения, что Дуров действительно может передать какие-то данные спецслужбам, которые позволят читать любые переписки пользователей. Еще в 2018 году во время судебных разбирательств с ФСБ бизнесмен заявлял, что ключи секретных чатов вырабатываются на конечных пользовательских устройствах и ни в какой момент времени не попадают на серверы Telegram.

Пока действия французских властей привели лишь к увеличению популярности приложения — по всему миру число скачиваний Telegram выросло на 4%. Если 28 августа Дурову не предъявят обвинений, то французским силовикам придется его отпустить.

В Москве всерьез настроены оказывать поддержку Дурову как россиянину, заявил на брифинге Дмитрий Песков. По его словам, единственное, что осложняет процесс, — наличие у основателя Telegram французского паспорта. Однако не факт, что бизнесмен решит воспользоваться именно помощью Кремля. В Эмиратах уже заявили, что также следят за делом Павла Дурова, который является гражданином страны, и запросили у Парижа срочно предоставить ему необходимые консульские услуги.