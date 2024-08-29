Беларусь впервые использовала самолет для того, чтобы сбить российский беспилотник-камикадзе типа Shahed, залетевший в Гомельский район республики. Об этом сообщает независимый военный мониторинговый центр Беларуси Belaruski Hajun.

Аналитики проекта уточняют, что во время очередной массированный российской атаки на Украину в ночь с 28 на 29 августа один из ударных беспилотников «Shahed» залетел в Ельский район Беларуси. После этого руководство ВВС республики приняло решение поднять в воздух истребитель, который преследовал дрон в течение 20 минут, после чего уничтожил.

В доказательство этого проект приводит показания жителей Ельского района, которые около 03:55 проснулись от двух громких взрывов. Очевидцы сообщают, что наблюдали яркую вспышку в небе.

Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС Беларуси уничтожил реальную военную цель в небе, которой оказался российский ударный беспилотник-камикадзе.

По данным Belaruski Hajun, в общей сложности в воздушное пространство Беларуси залетели шесть российских дронов. Однако ВВС республики сбили только один, приняв его за украинский.

Подтверждения этой информации от властей Беларуси или России не было.

На прошлой неделе в отношениях Минска и Киева снова возникло напряжение из-за решения Беларуси направить значительные силы на границу с Украиной. Это побудило Киев сделать официальное предупреждение: Украина призвала Минск отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность стрельбы белорусских систем.

МИД Украины заявил: «Мы предупреждаем, что в случае нарушения Беларусью государственной границы Украины наше государство предпримет все необходимые меры для осуществления права на самооборону, гарантированного Уставом ООН. Следовательно, все скопления войск, военные объекты и пути снабжения в Беларуси станут законными целями для Вооруженных сил Украины».

Согласно заявлению МИД Украины, Беларусь проводит военные учения в приграничном районе, что представляет угрозу «глобальной безопасности» из-за близости Чернобыльской АЭС.