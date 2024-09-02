ТУРЦИЯ
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Женщины лидируют в военных училищах Турции
Впервые в истории Вооруженных сил Турции лучшими выпускниками сразу трех военных училищ стали курсанты женского пола
Женщины лидируют в военных училищах Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Икра Куюмджу / Фото: Администрация президента / Others
2 сентября 2024 г.

Вооруженные силы Турции отметили историческое событие: впервые лучшими выпускниками Сухопутного, Военно-воздушного и Военно-морского училищ стали женщины-курсанты. Это достижение вызвало волну гордости по всей стране и широкий резонанс в социальных сетях.

Церемонии вручения дипломов прошли 30 августа в Сухопутном военном училище и 1 сентября в Военно-морском и Военно-воздушном училищах Университета национальной обороны. Лучшими выпускницами стали:

  • Лейтенант Эбру Эроглу (Сухопутное военное училище)

  • Лейтенант Икра Куюмджу (Военно-воздушное училище)

  • Лейтенант Шейда Йылдырым (Военно-морское училище)

Дипломы отличницам вручил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это не случайность, а результат интереса и внимания наших девушек к военным училищам, их усердной работы и борьбы, и, слава Богу, результаты в сухопутных, воздушных и морских войсках - тому подтверждение. Это, конечно, для нас особая честь. Значит, наши девушки способны добиваться успеха. Более того, они могут добиться успеха именно как военнослужащие», — прокомментировал достижения выпускниц президент Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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