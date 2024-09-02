Вооруженные силы Турции отметили историческое событие: впервые лучшими выпускниками Сухопутного, Военно-воздушного и Военно-морского училищ стали женщины-курсанты. Это достижение вызвало волну гордости по всей стране и широкий резонанс в социальных сетях.

Церемонии вручения дипломов прошли 30 августа в Сухопутном военном училище и 1 сентября в Военно-морском и Военно-воздушном училищах Университета национальной обороны. Лучшими выпускницами стали:

Лейтенант Эбру Эроглу (Сухопутное военное училище)

Лейтенант Икра Куюмджу (Военно-воздушное училище)

Лейтенант Шейда Йылдырым (Военно-морское училище)

Дипломы отличницам вручил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это не случайность, а результат интереса и внимания наших девушек к военным училищам, их усердной работы и борьбы, и, слава Богу, результаты в сухопутных, воздушных и морских войсках - тому подтверждение. Это, конечно, для нас особая честь. Значит, наши девушки способны добиваться успеха. Более того, они могут добиться успеха именно как военнослужащие», — прокомментировал достижения выпускниц президент Турции.