Volkswagen планирует закрыть два исторических завода в Германии из-за растущей конкуренции со стороны азиатских автопроизводителей. Запланированные закрытия станут частью программы сокращения расходов, направленной на экономию €10 млрд к 2026 году. Компания пытается оптимизировать расходы, чтобы пережить переход на электромобили.

Решение вызвало сопротивление со стороны производственного совета, в частности, конфликт между генеральным директором Оливером Блюмом и профсоюзами, имеющими значительное влияние в VW. Руководство концерна планирует встретиться с работниками, чтобы объяснить им, почему необходимы сокращения.

Сложная экономическая ситуация в ФРГ, новые конкуренты в Европе и Китае, а также падение конкурентоспособности немецкой экономики означают, что Volkswagen должен делать больше и пойти на закрытие исторических заводов, заявил Блюм, комментируя сокращения.

Аналитики в прошлом называли заводы VW в Оснабрюке (Нижняя Саксония) и Дрездене (Саксония) потенциальными целями для закрытия. Земля Нижняя Саксония считается вторым по величине акционером Volkswagen. Власти региона поддержали решение VW закрыть завод.

Volkswagen, имеющий более 680 тыс. сотрудников, заявил, что также вынужден прекратить программу обеспечения занятости, которая действует с 1994 года и предотвращает сокращение рабочих мест до 2029 года. Концерн добавил, что все меры будут обсуждаться с производственным советом.

Рынки, как ни странно, отреагировали положительно на решение руководства VW — акции марки выросли на 1,2% после новостей. Однако в целом оценка для компании удручающая: за последние пять лет акции компании потеряли почти треть своей стоимости. Это худший показатель среди всех крупных европейских автопроизводителей.

VW сталкивается с проблемами в Европе, США и в Китае, где отечественные производители электромобилей во главе с BYD захватывают его долю рынка. За последние два года немецкий концерн потерял больше стоимости акций, чем любой крупный конкурент.

Планы Volkswagen стали последним ударом по канцлеру Германии Олафу Шольцу, который ранее обещал поддержать экономику Саксонии. Политика автопроизводителя может еще сильнее подорвать позиции Шольца и улучшить показатели ультраправых сил.