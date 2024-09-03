По заявлению сторон, большая часть текста договора, который ляжет в основу урегулирования конфликта, согласована. Заключить его мешают буквально оставшиеся 20%. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал называть конкретные пункты, но сообщил, что из 17 статей документа 13 полностью утверждены, а три — частично.

Он даже пошел на хитрость: предложил Азербайджану подписать договор без них, наладить дипломатические отношения и уже по ходу дела определиться по несогласованным предложениям. О готовности подписать мирный проект он заявлял и когда тот был готов на 70%, что вызывало немало критики, поскольку вставал вопрос: что это за бумага, которая не решает главные проблемы?

Баку же не спешит с финализацией документа, пока не будут обговорены принципиально важные моменты. А спорных тем хватает: анклавы, разблокировка транспортных коммуникаций, делимитация границы и даже Конституция.

Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от соседней страны внести изменения в Основной закон. Проблема, на его взгляд, скрывается в другом документе — декларации о независимости Армении. Она была принята летом 1990 года и содержит ссылку на постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». В преамбуле армянской Конституции есть ссылка на эту декларацию, что в глазах Баку выглядит как юридические претензии на территории государства.

В Ереване вроде бы и согласны изменить Конституцию, но пока неизвестно, затронут ли поправки именно Карабах. Референдум по этому вопросу может состояться в 2027 году. «В Конституции Армении Карабах не упоминается ни разу, поэтому, чтобы его оттуда исключить, сначала придется его туда вписать, — говорит TRT на русском доцент ГАУГН, политолог Артур Аваков.

При этом у Еревана есть претензии к Конституции Азербайджана, которая ссылается на упоминание Декларации независимости 1918 года, продолжает собеседник агентства: «Было бы хорошо, если бы Баку переписал свою Конституцию, чтобы снять все подозрения в каком-то злом умысле. Это могло бы серьезно облегчить переговорный процесс».

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в разговоре с TRT на русском называет подобные претензии несостоятельными: «Пашинян не собирается выполнять главное требование Баку. Более того, он говорит, что в азербайджанской Конституции якобы есть какие-то намеки на территориальную целостность Армении. Если так подходить к теме, наверное, сложно предполагать, что этот мирный договор будет в ближайшее время подписан».

Еще один предмет для спора между странами — статус Минской группы ОБСЕ в карабахском конфликте. Нынешние переговоры сторон проходят без участия посредников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на упразднении формата.

«Минская группа — это часть конфликтной повестки. Поскольку военно-политическими методами спор, по сути, разрешен, то в чем будет заключаться ее роль? — задается вопросом Велизаде.

В Ереване до подписания мирного договора распускать формат категорически отказываются. Среди возможных опасений — риск остаться в полной изоляции и без оружия. И хотя Минская группа не смогла заслужить репутацию эффективной платформы в глазах армянского руководства, это все же лучше, чем совсем ничего.

Мир на словах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может торопиться с заключением мирного договора, поскольку ему необходимо хоть что-то предложить населению. В апреле его рейтинг упал до исторического минимума — 8%. Чтобы продемонстрировать населению прогресс в этом вопросе, он даже предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву встретить его на границе и лично обсудить спорные моменты.

Если Алиев ответит взаимностью, то встреча возможна. Другой вопрос, смогут ли они о чем-то договориться. Несмотря на то, что Пашинян утверждает, что почти все готово, никакой конкретики он не приводит.

«Я с сомнением оцениваю готовность армянской стороны подписать мирный договор, — говорит TRT на русском политолог Ильгар Велизаде. — Пашинян предлагает подписать его в очень усеченной форме, фактически оставив все проблемные пункты нерешенными».

Политолог также отмечает нелинейное поведение армянского руководства в других вопросах. Например, Пашинян заявляет, что Армения никогда не брала на себя обязательства по открытию Зангезурского коридора для связи основной части Азербайджана с Нахчываном. Вместе с тем подпись армянского лидера стоит на трехстороннем соглашении 2020 года, в котором говорится о гарантиях беспрепятственной связи Баку и его эксклава. По словам Велизаде, договариваться в таких условиях с кем-либо довольно сложно.

Из позитивных моментов — продвижение в вопросах, связанных с делимитацией и демаркацией. В частности, была утверждена работа комиссий по делимитации границы, отмечает политолог: «При этом остаются множество вопросов, связанных с пограничной безопасностью. И как один из них: что делает европейская наблюдательная миссия на границе между Арменией и Азербайджаном? Кажется, что до окончательного решения всех конфликтных вопросов еще очень далеко».

Действительно, ясности по ключевым вопросам между Ереваном и Баку по-прежнему немного. И хотя лидеры обеих стран признают важность начала мирного процесса, его условия они понимают по-разному.

«Переговоры о мире подразумевают поиск компромиссов, — говорит TRT на русском Аваков. — Пока же мы видим, что Баку добивается от соседа капитуляции. В рамках затяжного конфликта в этом нет ничего удивительного, но мирный договор призван его урегулировать, а не выдать одной из сторон дополнительные козыри. К сожалению, пока для этого недостаточно доброй воли».