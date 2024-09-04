ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Грета Тунберг арестована на акции в поддержку Палестины
Датская полиция арестовала известную полит- и экоактивистку во время протестной акции против израильской оккупации
Грета Тунберг арестована на акции в поддержку Палестины
Фото: Reuters / Others
4 сентября 2024 г.

Шведская политическая активистка Грета Тунберг была арестована во время пропалестинской демонстрации в Копенгагене в среду утром.

«Мы со студентами, выступающими против оккупации, находимся в административном здании Копенгагенского университета», — написала Тунберг в среду утром под видео, размещенным в ее Instagram.

«Приехала полиция, которая ворвалась в здание с тараном и штурмовыми винтовками. Они разгоняют всех, пока мы выступаем», — написала она.

На видео, опубликованном позже, Тунберг добавила: «Студенты арестованы, и в этот момент их везут в участок».

Протесты в поддержку палестинцев вспыхнули по всему миру после того, как Израиль начал свои смертоносные и разрушительные операции в секторе Газа, в результате которых с октября 2023 года погибли более 40 тыс. палестинцев, большая часть из которых — женщины и дети.

Полиция Копенгагена сообщила, что у университета собралось около 20 демонстрантов, шестеро из них были арестованы, пишет датское издание Ekstra Bladet.

Датский телеканал TV2 опубликовал видеозапись, на которой видно, как Грету Тунберг задерживают и сажают в кузов полицейского фургона. Полиция не подтвердила личности арестованных, но представитель организации «Студенты против оккупации» сообщил агентству Reuters, что среди задержанных силовиками есть Тунберг.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us