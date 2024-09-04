Шведская политическая активистка Грета Тунберг была арестована во время пропалестинской демонстрации в Копенгагене в среду утром.

«Мы со студентами, выступающими против оккупации, находимся в административном здании Копенгагенского университета», — написала Тунберг в среду утром под видео, размещенным в ее Instagram.

«Приехала полиция, которая ворвалась в здание с тараном и штурмовыми винтовками. Они разгоняют всех, пока мы выступаем», — написала она.

На видео, опубликованном позже, Тунберг добавила: «Студенты арестованы, и в этот момент их везут в участок».

Протесты в поддержку палестинцев вспыхнули по всему миру после того, как Израиль начал свои смертоносные и разрушительные операции в секторе Газа, в результате которых с октября 2023 года погибли более 40 тыс. палестинцев, большая часть из которых — женщины и дети.

Полиция Копенгагена сообщила, что у университета собралось около 20 демонстрантов, шестеро из них были арестованы, пишет датское издание Ekstra Bladet.

Датский телеканал TV2 опубликовал видеозапись, на которой видно, как Грету Тунберг задерживают и сажают в кузов полицейского фургона. Полиция не подтвердила личности арестованных, но представитель организации «Студенты против оккупации» сообщил агентству Reuters, что среди задержанных силовиками есть Тунберг.