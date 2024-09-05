Представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик заявил, что Турция рассматривает возможность присоединения к блоку БРИКС, однако конкретных действий пока не предпринято.

«Если будет конкретное развитие — решение или оценка БРИКС по членству — мы поделимся этим с вами», — отметил Челик на пресс-конференции в Анкаре.

По словам Челика, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил желание Анкары присоединиться к альянсу, считая, что геополитический центр тяжести смещается от развитого мира к развивающимся экономикам.

В июне министр иностранных дел Хакан Фидан уже сообщал о заинтересованности Турции в присоединении к БРИКС, не вдаваясь в подробности.

Ранее Россия приветствовала интерес Турции, заявив, что этот вопрос будет обсуждаться на следующем саммите организации.

Блок БРИКС, названный по первым буквам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, также включает Эфиопию, Иран, Египет и ОАЭ.

Интерес Турции в БРИКС может свидетельствовать о стремлении страны развивать отношения со всеми сторонами в многополярном мире, сохраняя при этом обязательства ключевого члена НАТО.