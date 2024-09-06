Telegram без лишнего шума удалил со страницы часто задаваемых вопросов (FAQ) формулировку о защите частных чатов от запросов на модерацию. Это изменение произошло почти через две недели после ареста генерального директора Павла Дурова во Франции за предполагаемое «допущение беспрепятственного осуществления преступной деятельности» в приложении.

Сегодня Дуров сделал первое публичное заявление после ареста, обещая усилить модерацию контента на платформе. Это заметно отличается от предыдущей позиции компании, когда она утверждала, что Дурову «нечего скрывать».

«Резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн вызвало проблемы роста, которые облегчили преступникам возможность злоупотребления нашей платформой. Вот почему я поставил своей личной целью добиться значительного улучшения ситуации в этом отношении», — написал в своем заявлении Дуров.

Изменения уже начали вступать в силу. На странице часто задаваемых вопросов компании удалено упоминание о том, что Telegram не обрабатывает запросы, связанные с частными и групповыми чатами. Вместо этого теперь сообщается о наличии кнопок «Пожаловаться» для сообщения о нелегальном контенте модераторам.

Арест Дурова последовал за предъявлением французскими властями предварительных обвинений в использовании мессенджера для распространения материалов о сексуальном насилии над детьми и торговли наркотиками, а также в отказе компании сотрудничать со следователями.

Несмотря на то что Telegram служит важным источником информации о войне России в Украине, платформа исторически придерживалась подхода невмешательства в модерацию контента. Теперь, похоже, эта политика меняется.