Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Украина нарастила военное присутствие на границе и дислоцировала на рубеже около 14 тыс. военных. В свою очередь, Беларусь перебросила в приграничные районы всего около 4 тыс. солдат, уточнил Вольфович.

Политик отметил, что Киев увеличил военную группировку еще в 2022 году, с тех пор количество военных остается неизменным. По его словам, именно в ответ на это усиление у границы Минск принял решение направить военных в Мозырскую и Гомельскую области.

«Все высказывания со стороны Запада и Украины о том, что мы создали группировки для наступления на юге Украины, вызывают только легкую усмешку», — заявил Вольфович.

При этом, по его оценке, количество белорусских военных, а также техники на границе в разы меньше, чем численность украинских солдат.

Слова главы Госсовета Беларуси противоречат заявлениям президента страны Александра Лукашенко, который в августе заявил, что на границе находится более 120 тыс. украинских солдат. Политик отметил, что ситуация вдоль белорусско-украинской границы начала обостряться еще в начале июля, во время подготовки к параду в Минске в День независимости Беларуси.

10 августа Минобороны республики привело в полную боевую готовность группировки войск в Гомельской и Мозырской областях вдоль границы с Украиной.

В ответ Киев призвал Беларусь отвести военных и технику, развернутые на общей границе. МИД Украины предостерег Беларусь от совершения «трагических ошибок» под давлением Москвы.

В заявлении министерства содержится призыв к вооруженным силам Беларуси «прекратить недружественные действия» и отвести свои войска за пределы досягаемости границы.

МИД подчеркивает: Украина «никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа».