Одной из самых важных новостей августа 2021 года стал вывод американского контингента из Афганистана и последующий захват правительства талибами. В то время движение было признано террористическим практически во всех странах мира. Страны Центральной Азии оказались в опасной ситуации. Это сравнимо с тем, что было в 1996 году, когда талибы взяли Кабул и основали Исламский Эмират Афганистан.

Спустя три года две страны — Казахстан и Кыргызстан — исключили движение из списка террористических. В Кабул направляют свои делегации Узбекистан, сотрудничество наращивает Туркменистан. Сами талибы свободно посещают страны региона, участвуют в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а российский лидер Владимир Путин даже называет их «союзниками» в борьбе с терроризмом.

Внутри Афганистана остается масса проблем с соблюдением прав человека. В стране продолжается практика публичных казней, женщинам запретили разговаривать в публичных местах. Однако на международной арене «Талибан» пытается позиционировать себя как дипломатическое правительство, с которым можно договариваться.

«Они объявили, что не собираются ни на кого нападать — это очень весомое заявление. И даже на решение американских властей передать вывезенную из Кабула военную технику Узбекистану талибы не стали грозить вернуть ее силой, а лишь выразили протест. Это тоже некоторое снятие напряженности для стран региона», — говорит TRT на русском эксперт по международным отношениям ЦЭИ Ой-Ордо Байкадам Курамаев.

Страны Центральной Азии видят сложившиеся в Афганистане реалии и готовы под них подстраиваться, поясняет TRT на русском востоковед Андрей Онтиков. Тем более сотрудничество с талибами, которые декларируют и на практике борются с ДАЕШ, полностью соответствует их интересам.

«Не секрет, что страны региона в свое время стали одними из главных «экспортеров» боевиков ДАЕШ в Сирию и Ирак, когда террористы этой группировки находились на подъеме и контролировали там значительные территории. Учитывая сохраняющуюся привлекательность идеологии ДАЕШ для ряда жителей государств Центральной Азии, руководство этих стран заинтересовано в купировании этой проблемы не только у себя внутри, но и на внешних рубежах», — поясняет Онтиков.

По словам эксперта, это позволит минимизировать возможность возвращения на родину закаленных в боях террористов с перспективой последующей дестабилизации обстановки.

Из «террориста» в «торгового партнера»

Власти Казахстана первыми приняли решение вычеркнуть талибов из списка террористов. Это произошло в июне текущего года. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объяснял это соображениями торгово-экономического сотрудничества и пониманием того, что «данный режим является долгосрочным фактором».

В прошлом году вице-премьер страны Серик Жумангарин отмечал, что Афганистан для Казахстана выступает приоритетным рынком сбыта муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта продукта. Более того, из всех центральноазиатских стран Кабул больше всего торгует именно с Астаной. В прошлом году взаимный товарооборот между странами достиг почти $1 млрд.

Примеру Казахстана последовали и власти Кыргызстана. 7 сентября стало известно, что Бишкек исключил «Талибан» из списка запрещенных. При этом в МИД страны отметили, что остаются приверженными «поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом». В афганском дипломатическом ведомстве также выразили благодарность за принятое решение.

Самое большое достижение правительства Афганистана — сокращение производства опиумного мака на 95%, говорит TRT на русском эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев. «Десятки, а может и сотни миллионов людей не будут получать этот смертоносный наркотик. И за это надо отдать должное правительству во главе с «Талибаном».

Что касается экономических возможностей, то, по словам эксперта, у Бишкека и Кабула есть высокий потенциал в поставках сельской продукции: «Напомню также о проекте CASA-1000, в рамках которого Кыргызстан и Таджикистан, являющиеся источниками гидроэлектроэнергии в регионе, смогут поставлять ее излишки в Афганистан и Пакистан. Политическая стабильность в стране позволяет нам реабилитировать и задействовать эти проекты».

Закладка фундамента проекта состоялась еще в мае 2016 года. Однако строительство было заморожено после прихода к власти талибов. Весной этого года проект решили возродить. Его стоимость обернется для инвесторов в $1,2 млрд.

Еще один важный проект связан со строительством Трансафганской магистрали. Предполагается, что маршрут пройдет через узбекистанский Термез, афганский Мазари-Шариф и Логар к пакистанскому пограничному пункту Харлачи в районе Куррам. Железная дорога сократит срок поставок грузов с 35 до 5 дней, а также даст странам Центральной Азии выход к Индийскому океану. Для России коридор станет дополнительным маршрутом с выходом на иранские и пакистанские порты.

Из двух зол

Афганистан — страна с населением в 40 млн человек. Даже в ее северном соседе Узбекистане проживает на 5 млн меньше. И в построении взаимоотношений с Кабулом этот фактор необходимо учитывать, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Чингиз Лепсибаев.

«Это большая страна, и ее население нужно кормить. Если этого не делать, то жители естественным образом пойдут искать, где себе эту еду добывать. И вариантов тут несколько: можно пойти в союзный Пакистан, либо двигаться в сторону Китая, но там горы и малоприятные места для ведения войны, либо это Таджикистан. Поэтому, например, Душанбе естественным образом пытается с талибами заигрывать для избежания какого-либо конфликта», — отмечает эксперт.

Это относится и к другим странам региона. Государства пытаются избежать ситуации, при которой Кабул увидит в их лице врага, поскольку варианта взаимодействия только два: либо отказаться с ними торговать и морить население голодом, либо начинать войну, на которую нужно много ресурсов. «Поэтому центральноазиатские государства по возможности будут дружить с Афганистаном и стараться с ним не конфликтовать. С другой стороны, будут пытаться максимально выжимать из этой ситуации собственную выгоду».

Однако, по словам эксперта, и этот мир может оказаться шатким. Талибы ударными темпами роют канал Куш-Тепе, который забирает воду из реки Амударьи. Расположенным ниже по течению Узбекистану и Туркменистану грозит опустынивание. Все страны Центральной Азии выражают глубокую обеспокоенность планами талибов. Попытки договориться с Кабулом к результату не приводят.

«В Афганистане остаются серьезные кейсы с нарушением прав человека. Кроме того, они продолжают рыть огромный канал, который нарушит водный баланс в регионе. Это отложенная проблема, которая еще напомнит о себе в ближайшие 2-3 года. Я думаю, что в новостях мы еще часто будем слышать упоминания о талибах».

Что касается вычеркивания талибов из списка террористов, то это решение исключительно политическое. Чтобы не допустить парадокса, при котором государство торгует с людьми, которых считает преступниками. Эксперты сходятся во мнении, что в обозримом будущем последовать этому примеру могут и другие страны региона. Вопрос также изучают и в России.

Кабул во главе с талибами изначально не находился в изоляции, говорит Онтиков: «Хотя ситуация может показаться нелепой, наверное, может понадобиться дополнительное время для исправления такого парадокса. Разумеется, при условии, что сами афганские власти исключат из своей работы террористические методы как вне Афганистана, так и внутри него».