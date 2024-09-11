Обратились в ЦИК

«51 гражданин представил в Центральную избирательную комиссию Республики Армения решение о формировании инициативной группы с целью внесения проекта закона «О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз» в порядке Гражданской инициативы», — говорится в сообщении, которое подали в ЦИК страны для сбора подписей по вопросу присоединения Еревана к Евросоюзу.

Теперь ЦИК должен в течение десяти дней либо зарегистрировать инициативную группу и ее уполномоченного представителя, либо отказать в этом в случае, если все необходимые требования не будут соблюдены.

Эту инициативу предложили прозападные силы страны, они же и вынесли ее на обсуждение в парламенте. Уполномоченным лицом выступает зампред партии «Республика» Артак Зейналян.

О том, что в Ереване начали обсуждать идею вступления Армении в ЕС, еще в марте сообщил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Он отметил, что республика выбрала демократический путь развития, Брюссель и Вашингтон поддерживают это стремление, а для Армении важно расширять круг союзников и партнеров, предельно диверсифицировать свои внешние связи.

О референдуме, который может состояться в ближайшее время, говорил и спикер парламента Ален Симонян.

Стремительное сближение

Армения входит в стартовавший в 2009 году проект Евросоюза «Восточное партнерство». При этом республика с 2015 года является членом конкурирующего с ЕС интеграционного проекта — Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Тогда же Ереван отказался подписать с Брюсселем соглашение об ассоциации по примеру Грузии, Молдовы и Украины.

При этом Армения — одна из немногих стран, которые получают торговые преференции ЕС по инициативе «Общая схема преференций плюс» (GSP+). Эта инициатива дает армянскому экспорту выгодный доступ к рынку ЕС.

Два года назад торговый оборот Армении со странами Евросоюза вырос на 43,8%, достигнув рекордных на тот момент $2,28 млрд.

В последнее время отношения Еревана и Брюсселя активно развиваются. Своеобразный «разворот» Армении в сторону Запада произошел после того, когда РФ и ОДКБ не поддержали Ереван в конфликте с Азербайджаном. После этого отношения Еревана и Москвы резко ухудшились.

Армянский лидер Никол Пашинян, в частности, обвинял российских миротворцев в «непредоставлении защиты мирному населению Карабаха». В России подобные заявления отвергали, заявляя, что действия контингента соответствуют «духу и букве» подписанных между Россией и Арменией документов.

Помимо этого президент также заявлял о заморозке членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) из-за невыполнения ею своих обязательств перед Ереваном. Пашинян обещал выйти из организации, которую он назвал «союзом-пузырем». Впоследствии эту информацию опровергли в армянском МИД.

В январе 2024 года Пашинян обсудил с представителем НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной сотрудничество Армении с Североатлантическим альянсом. В начале февраля министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО.

В июле стало известно, что Европейский фонд мира предоставит Армении 10 млн евро на повышение материально-технических возможностей Вооруженных сил (ВС) республики. Также они будут использованы «для улучшения защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях».

Решение было принято в рамках партнерства Армении с Евросоюзом.

Чем быстрее, тем лучше

В это же время премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не видит смысла в подобном референдуме о евроинтеграции, поскольку и так знает мнение армянского народа в отношении этого вопроса. По его словам, «армяне стремятся подойти к Европе настолько близко, насколько это возможно».

Он также заявлял, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году.

При этом он заметил, что в случае проведения плебисцита армянский народ будет задавать вопросы о том, когда и как возможно осуществить вступление в ЕС, хотят ли этого в Брюсселе.

Армянский лидер подчеркнул, что на все эти вопросы он не может дать ответы. Президент добавил, что хотел бы видеть в Армении «институциональную демократию» и у страны осталась политическая воля для продолжения демократических реформ.

В интервью TRT World глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых в Армении вопросов. Он добавил, что у Еревана есть новые возможности для сотрудничества с Парижем и Вашингтоном, налажен стратегический диалог с США, есть соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

Он добавил, что стороны обсуждают либерализацию визового режима, в Армении находится миссия наблюдателей ЕС, которая «контролирует границу между Арменией и Азербайджаном».

Уходящий в отставку верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в конце прошлого года заявлял, что ЕС и Армения договорились начать работу над «амбициозным расширением партнерства», в том числе в сфере безопасности.

Вступление вряд ли произойдет

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в беседе с TRT на русском отметил, что для того, что присоединиться к ЕС, Армении необходимо выполнить целый ряд условий со стороны Европейского союза.

«Прежде всего Армении необходимо будет выйти из ЕЭС и ОДКБ. Армению и ЕАС связывает целый ряд важных нормативов, которые обуславливают торгово-экономическое сотрудничество, связывающее со странами объединения, прежде всего с Россией. Это общий рынок, труда, товаров и услуг. Надо будет выйти из этого общего рынка и вступить в другой, — отметил политолог.

Он добавил, что при этом Армения — действующий председатель ЕАС.

«Как она будет решать эту проблему, неизвестно. Кроме того если произойдет разрыв отношений Армении с ЕАС, прежде всего с Россией, армянский народ ждут не лучшие времена. Политическая риторика остается политической риторикой, но реальность корректирует политические процессы и в данном случае стоит полагать, что вся эта шумиха направлена на создание имиджа, что Армения семимильными шагами движется навстречу ЕС», — полагает специалист.

По его мнению, практических действий это не подразумевает и в обозримой перспективе вряд ли произойдет, а если это и случится, то будет иметь катастрофические последствия для армянской экономики, считает аналитик.