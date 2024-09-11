11 сентября российские войска перешли в контрнаступление в Курской области, часть которой с 6 августа удерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ). По данным командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, российские силы вернули контроль над примерно 10 населенными пунктами.

«У нас правый фланг курского направления, это уже снизу, наши подразделения пошли в наступление. Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сообщил Алаудинов.

Министерство обороны РФ заявило о взятии в плен 10 украинских военнослужащих и потерях ВСУ в более чем 350 военных за сутки на курском направлении.

По данным различных источников, российские войска продвинулись на территории около 150 кв. км. В контратаке участвуют морские пехотинцы из 155-й и 810-й бригад, а также 56-й полк ВДВ.

Украинский OSINT-проект DeepState подтвердил информацию о российской контратаке. «Ситуация на левом фланге нашей [украинской] группировки на Курщине ухудшилась», — сообщили там.

Военные аналитики отмечают, что основной целью российской армии может быть деблокирование Глушковского района. Эксперты также указывают на стратегическое значение выбранного для атаки места, которое отдалено от основного шоссе снабжения ВСУ.

Напомним, что ВСУ напали на Курскую область 6 августа, заняв более 1300 кв. км и около 100 населенных пунктов. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что для вооруженных сил России выдавить противника из Курской области и защитить граждан — «священный долг».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.