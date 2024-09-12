Все три кандидата, претендующие на пост генерального секретаря Содружества наций, заявили 11 сентября, что будут требовать от Лондона репарации за трансатлантическое рабство и колониализм.

Содружество формально возглавляет король Великобритании Карл III, оно возникло на основе Британской империи и считается одной из крупнейших международных организаций в мире, охватывающей около 2,7 млрд человек. Среди членов Содружества — Канада и Индия, а также 21 африканская страна и Карибские острова, такие как Барбадос и Ямайка.

Британия всеми силами пытается отказаться от выплаты репараций. Карл III выразил глубокое сожаление по поводу рабства в речи перед лидерами Содружества в 2022 году и в прошлом году поддержал исследование, которое изучит связи британской монархии с рабством. Однако Великобритания, как и большинство колониальных держав, отвергла призывы к возмещению ущерба.

Следующий лидер Содружества, который сменит Патрицию Скотланд из Великобритании, будет избран в октябре на встрече глав правительств в Самоа.

На дебатах в лондонском Chatham House все три объявленных кандидата — Мамаду Тангара из Гамбии, Ширли Ботчвей из Ганы и Джошуа Сетипа из Лесото — заявили, что поддерживают идею требовать от Лондона компенсации за рабство и колониализм.

«Я выступаю за возмещение ущерба», — сказала Ботчвей, министр иностранных дел Ганы, добавив, что Содружество может сыграть свою роль, если государства-члены обратятся с просьбой о «едином голосе» по этому вопросу.

Сетипа, бывший министр торговли и промышленности, заявил, что в случае своего избрания он не будет ждать, пока государства-члены попросят Содружество действовать.

С XV по XIX век по меньшей мере 12,5 млн жителей Африки были похищены, насильственно перевезены европейскими торговцами и проданы в рабство. Великобритания перевезла примерно 3,2 млн человек, став наиболее активной европейской страной после Португалии, которая поработила почти 6 млн человек.