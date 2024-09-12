Новый подход Берлина

Первый саммит в формате «Центральная Азия — Германия» состоялся в Берлине в сентябре прошлого года. Лидеров пяти стран принимали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, по итогам было заключено соглашение о стратегическом региональном партнерстве.

Хотя встреча была посвящена вопросам укрепления экономического сотрудничества, обсуждалось в основном соблюдение и несоблюдение государствами региона антироссийских санкций.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверял Берлин, что соблюдает все необходимые ограничения в торговле с северным соседом. И хотя он подчеркнул, что у Астаны и Москвы давние связи, его слова в РФ посчитали признанием того, что и Казахстан, и другие государства региона стремятся все активнее налаживать связи с Западом в ущерб отношениям с РФ.

После начала Москвой войны в Украине товарооборот Германии со странами Центральной Азии вырос в разы. Экспорт машин и запчастей к ним в Кыргыстан вырос за первые три месяца 2023 года на 4129%. Общий рост немецкого экспорта в страну составил 949%.

В Казахстане прирост поставок немецких товаров составил 136%, а в Таджикистане — 154%.

Складывающаяся тенденция показывает как новые подходы Берлина к выстраиванию внешней политики в регионе Центральной Азии, так и стремление стран наращивать торгово-экономические связи с Германией.

Неподдельный интерес

Для внешней политики Берлина страны региона ранее едва ли представляли интерес. Взаимодействие было, однако тогда немецкие власти до конца не осознавали потенциал государств Центральной Азии, к тому же мешали географическая удаленность, проблемы с безопасностью и соседство ЦА с более крупными игроками — Китаем и РФ.

Однако сейчас страны региона получили новое место в иерархии внешнеполитических интересов Германии. После начала эры Zeitenwende («смены эпох»), начавшейся после февраля 2022 года, ФРГ стремится таким образом компенсировать убытки из-за разрыва связей с РФ, а также просто исходя из общей логики формирования многополярного мира.

В Центральную Азию зачастили с визитами президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД Анналена Бербок. Дипломатия Германии в этом вопросе идет в фарватере США, однако уступает Вашингтону в количестве проектов и объемах бюджетов.

В основе сотрудничества — экономические интересы сторон. Германия рассматривает регион ЦА как пространство с ресурсами, своим рынком сбыта, а также объектами для инвестирования. Казахстан в Берлине считают важным поставщиком ресурсов, в частности, нефти и редкоземельных металлов. Также ФРГ заинтересована в поставках сырья из Кыргызстана и Узбекистана. Помимо этого, большую роль для Германии играет транзитный потенциал региона, через который идут маршруты из Китая в ЕС.

«Челночный» визит

Нынешний визит Шольца, который пройдет с 15 по 17 сентября, будет посвящен реализации совместных проектов в таких сферах, как экономика, энергетика, природные ресурсы.

В целом формат «Центральная Азия — Германия» пересекается с форматом «Центральная Азия — ЕС». Как утверждает специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала, ЕС «мощно присутствует в регионе и намерен усиливать работу».

Особое внимание Брюсселя приковано к Туркменистану, который все ближе к тому, чтобы начать экспортировать свой газ в ЕС — через Иран, потом путем SWAP-замещения в Турцию и далее в Европу.

Помимо этого, Германия заинтересована в проекте Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который также называют Срединным коридором. Он должен соединить Европу и Центральную Азию и стать альтернативой морским перевозкам через Баб-эль-Мандебский пролив.

ЕС уже пообещал инвестировать в ТМТМ свыше 10 млрд евро в виде кредита. Германия собирается инвестировать в Узбекистан 9 млрд долл.

Визит канцлера Шольца носит «челночный» характер, это один из элементов общей стратегии западных стран в Центральной Азии, цель которой — сократить сотрудничество государств региона с РФ и Китаем. При этом ожидать чего-то прорывного от поездки главы немецкого правительства не стоит.

Пока нет уникального предложения

«Немецкие дипломаты не прочь нарастить контакты с местными коллегами, потеснив россиян и китайцев, но сделать это им вряд ли удастся. У Берлина нет тех преимуществ, которыми обладают Москва и Пекин», — считает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Политолог отмечает, что Германия не граничит со странами ЦА, у нее нет с ними устойчивых исторических связей.

«А экономические проблемы, которые сейчас переживает Германия, не позволяют ей компенсировать это все щедрой раздачей денег. Так или иначе, антироссийские санкции и угроза их повторения на китайском направлении вместе с усилением напряженности в американо-китайских отношениях вынуждают Германию наращивать свое присутствие в Центральной Азии», — полагает германист.

По слова эксперта, в будущем эта тенденция сохранится.

«Сейчас у Берлина и Брюсселя нет "уникального торгового предложения", с помощью которого ФРГ и ЕС могли бы потеснить таких крупных игроков, как Россия, Китай и США. Однако не исключено, что методом проб и ошибок ФРГ со временем подберет ключ к этому все более важному региону», — подытожил специалист.