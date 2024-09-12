Глава Евродипломатии Жозеп Боррель отменил запланированный визит в Израиль. В настоящее время Боррель находится в региональном турне, в рамках которого он посетил Египет и Ливан. Он участвует в переговорах по урегулированию текущей напряженности в регионе в связи с продолжающейся войной Израиля в секторе Газа.

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил послу Израиля в ЕС Хаиму Регеву, что отменил свой визит в Израиль после того, как министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац не захотел принимать Борреля с государственным визитом. Об этом сообщает израильское издание Yedioth Ahronoth.

Ранее Боррель объявлял о своих планах посетить Израиль 14-15 сентября, но в Тель-Авиве его попросили перенести визит на конец октября - дату, которая наступит после окончания срока его полномочий в Брюсселе.

Боррель оказался под израильским огнем из-за своих высказываний о войне в Газе, а также призыва ввести санкции против ультраправых министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича за их ненавистнические высказывания в адрес палестинцев.

«До войны Газа была величайшей тюрьмой под открытым небом. Сегодня это самое большое кладбище под открытым небом, - говорил Боррель. - Кладбище для десятков тысяч людей, а также кладбище для многих важнейших принципов гуманитарного права».

В четверг европейский дипломат выразил свое возмущение по поводу израильских авиаударов по школе при ООН, в результате которых днем ранее в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 18 человек.