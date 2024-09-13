Все прописано в соглашении

Тегеран недоволен тем, что Москва активно поддерживает создание Зангезурского коридора — транспортного маршрута, который должен пройти по части территории Армении и связать основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахчываном.

Если раньше Иран просто выступал против этого проекта, то теперь предпринял меры для того, чтобы ему противодействовать — для этого он передал сообщение Москве по дипломатическим каналам. В иранский МИД был вызван российский посол Алексей Дедов. Западные СМИ сразу же сообщили о похолодании в отношениях между Москвой и Тегераном.

Идея создания Зангезурского коридора появилась четыре года назад в результате окончания Второй Карабахской войны. В ноябре 2020 года было подписано трехстороннее армяно-азербайджанско-российское заявление о прекращении огня, в котором говорилось, что «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

Баку, Анкара и Москва рассматривают это положение документа как обязательство создания через территорию Армении неподконтрольного официальному Еревану транспортного коридора, соединяющего Нахчыван с остальной территорией Азербайджана.

В Ереване активно пытаются этому помешать. Армянские власти стали упирать на то, что в документе нет слов «Зангезурский коридор», хотя он подразумевается. В результате Армения посчитала это достаточным основанием для того, чтобы уйти от договоренности.

Против выступает и Иран, рассматривая Зангезурский коридор в качестве попытки отрезать страну от жизненно важной транспортной артерии, соединяющей ее с Европой. При этом в Тегеране на официальном уровне продемонстрировали явное недовольство лишь однажды. Летом этого года на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном духовный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что Зангезурский коридор «не отвечает армянским интересам».

В остальном Тегеран отделывается дежурными фразами о поддержке восстановления транспортных путей в регионе «при условии уважения территориальной целостности всех стран Южного Кавказа». В Иране заявляют, что стремятся поддерживать устойчивый мир в регионе и выступают за использование формата «3+3» с участием Азербайджана, Армении и России + Турции, Ирана и Грузии.

Иран выступает против

О том, что Азербайджан при поддержке Москвы и Анкары собирается вернуться к идее Зангезурского коридора, в Иране заговорили после визита российского лидера Владимира Путина в Баку. Из иранского парламента стали поступать довольно резкие заявления, в частности, обвинения в двойных стандартах в адрес России. Идею Зангезурского коридора и вовсе назвали «ударом в спину».

В октябре на саммите БРИКС в Казани планируется встреча иранского президента Масуда Пезешкиана с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой стороны могут обсудить эту ситуацию.

Несмотря на противоречивую позицию по Зангезурскому коридору, Тегеран и Москву многое объединяет. В частности — претензии к ним Запада. Накануне официальный представитель ЕС Петер Стано сообщил о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

Американские СМИ говорили, что Москва получила сотни иранских ракет. Также сообщалось о планах Тегерана продать РФ или обменять на российское вооружение большое количество ракет Fath-360. Обе стороны эту информацию отрицают.

Тем временем на Западе предупредили о последствиях, если информация о поставках баллистических ракет подтвердится. Речь может идти как о новых санкциях, так и о попытках новых иранских властей начать примирение с Западом.

Анкара и Баку получат выход в Центральную Азию

Иранист, доктор Ата Шахит в беседе с TRT на русском отметил, что учитывая проблемы, которые есть у Ирана во внутренней и внешней политике, а также серьезные угрозы, с которыми сталкивается страна, можно предположить, что споры, сложившиеся у Тегерана с Москвой, ограничатся лишь пропагандой и медиа-войной.

«Другими словами, Иран не обладает потенциалом для дальнейшего развития этого спора и ограничится лишь угрозами в адрес Азербайджанской Республики на уровне пропаганды. В целом страна выступает против Зангезурского коридора по нескольким причинам. Главные из них — геополитические. Иран видит себя сухопутными воротами из Запада в Азию. В этом отношении в Тегеране считают, что его географическое месторасположение имеет геостратегическую ценность», — пояснил политолог.

Он добавил, что по мнению Ирана, открытие Зангезурского коридора лишит Иран этой геостратегической особенности и создаст альтернативный маршрут. Это означает потерю стратегической ценности Ирана и его дальнейшую изоляцию.

«С другой стороны, открытие Зангезурского коридора будет означать, что стратегические союзники — Турецкая Республика и Азербайджанская Республика — получат выход в Центральную Азию. Это означает усиление Турции и Азербайджана в геополитике Южного Кавказа и уменьшение влияния Ирана. Следовательно, Иран выступает против этого коридора, чтобы не уменьшить свое влияние», — уверен специалист.

По мнению эксперта, внутри Ирана и реформисты, и консерваторы придерживаются одинаковой позиции в отношении Зангезурского коридора. Фактически, первым, кто выступил против Зангезурского коридора, был духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

Аналитик не исключает, что Россия может использовать Зангезурский коридор для оказания давления на новое правительство Ирана и срыва ядерной сделки с Западом.

«Попытка России оказать давление на Иран может быть одной из причин. Действительно, многие эксперты в Иране высказывают подобные утверждения. Но я не думаю, что это единственная причина. Я считаю, здесь также имеют влияние различные факторы, такие как политика Никола Пашиняна, российско-азербайджанские отношения, важность, которую Россия придает международным коридорам, российско-турецкие отношения и текущая ситуация в войне в Украине», — резюмировал Ата Шахит.