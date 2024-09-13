Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может разрешить Украине бить американскими дальнобойными ракетами по целям в глубине территории России. «Мы работаем над этим прямо сейчас», — сказал он. По данным СМИ, Украина уже передала США список целей, которые войска могли бы поразить западным оружием.

Глава Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк рассказал TRT на русском, что скрывается за этими заявлениями:

— В самом начале необходимо напомнить: Россия получила от Ирана более 200 баллистических ракет средней дальности и с радиусом поражения порядка 120 км. Обсуждение вопроса использования Украиной западного дальнобойного оружия против целей в России — это ответная реакция на иранские поставки.

Но далее в дело вступает «туман войны». Когда Украина получит разрешение на использование вооружений, то никто не станет анонсировать дату и время нанесения ударов. Для России это будет неожиданностью.

— От чего зависит решение США?

— Сначала шли торги между США, Францией, Британией и Ираном, чтобы Тегеран отказался от передачи Москве этих ракет. Теперь торги ведутся с Россией, чтобы она не использовала эти вооружения против Украины. Запад пытается донести до Кремля, что если они ударят по украинской территории, то это будет оцениваться как продолжение эскалации.

Но тут возникает другой вопрос: когда Украина сможет нанести эти удары. Во-первых, это может произойти не раньше, чем Россия нанесет удар иранскими ракетами по Украине. И только после того, как комиссии докажут применение именно иранских вооружений.

Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции президента США, а значит, его принятие возможно только после личной встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Также «разрешение» должно пройти этап встречи Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 13 сентября. И последнее — оно также может быть принято уже после президентских выборов в США.

— Если оно будет получено, то как это сможет изменить ситуацию на фронте?

— Для России это может быть фантастический ущерб. Речь может идти о более 200 целей. Есть журналистский штамп, что Украина будет наносить удары в глубину на 300 км, но это совсем не так. Речь вполне может идти и о 500, и 900 км.

Это может быть база Черноморского флота, где сейчас сосредоточены по меньшей мере четыре дизельные подводные лодки, корабли, ракетный крейсер, предназначенный для нанесения ударов по Украине.

Это и Крымский мост, а также еще как минимум 3-4 стратегических моста между Украиной и Крымом. Может быть уничтожена коммуникация еще 10-15 областей вблизи Украины, по которой осуществляются железнодорожные перевозки.

В Ростове-на-Дону находится штаб Южного военного округа, он также может быть уничтожен. Еще в 20-30 областях по соседству с Украиной располагаются российские стратегические нефтехранилища, которые осуществляют поставки топлива и смазочных материалов для нужд армии РФ.

И самое главное — вокруг Украины минимум 16-20 крупных аэродромов. С них взлетают самолеты, которые ведут огонь по украинской территории.

Все это одномоментно и без каких-либо предупреждений может быть уничтожено. Поэтому в России думают: использовать иранские дальнобойные ракеты или послушать США, Британию и Францию и не делать глупостей.

— Почему нельзя сразу передать Украине оружие? Зачем ждать, когда Россия задействует иранские ракеты?

— Это политический и репутационный шаг. Россия постоянно обвиняет Запад в том, что они занимаются эскалацией военного конфликта. Если просто разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России, то этот вопрос будут поднимать на последующих заседаниях в Совбезе ООН. Москва может использовать это в дезинформационной войне.

В данном же случае США и ЕС могут отвечать, что пытались вразумить Кремль, но там все равно решили ударить иранскими ракетами. Сейчас они могут говорить: «Мы предупреждали Путина, просили, уговаривали. Мы ему предлагали все варианты. Все были свидетелями того, что мы годами не давали Украине разрешения».

Это станет аргументацией для избирателей внутри этих стран, а также ляжет в основу последующих международных судебных разбирательств, если РФ решит подавать иски в подобные инстанции.

И, кроме того, в армии есть устав. Караульный солдат, когда видит человека, приближающегося к объекту, который он охраняет, обязан кричать: «Стой, кто идет? Стой! Стрелять буду!». Он не имеет права стрелять сразу. Он не в тире и не в сафари. Это правило работает и в случае применения дальнобойного оружия.