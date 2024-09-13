Банк России на заседании совета директоров 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это второе повышение ставки подряд после июльского увеличения с 16% до 18%.

Регулятор объяснил необходимость повышения ставки высоким инфляционным давлением и превышением роста внутреннего спроса над возможностями расширения предложения товаров и услуг.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», - отмечает ЦБ.

Банк России дал жесткий сигнал, допуская возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября.

По оценкам ЦБ, годовая инфляция на 9 сентября составила 9%. Регулятор подчеркивает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти, а устойчивое инфляционное давление остается высоким.

ЦБ отмечает некоторое замедление роста российской экономики, но указывает на сохранение высокой потребительской активности, значительного инвестиционного спроса и напряженной ситуации на рынке труда, со значительным дефицитом трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности.

Банк России считает, что баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных факторов, связанных с ухудшением условий внешней торговли, высокими инфляционными ожиданиями и отклонением экономики от сбалансированного роста.