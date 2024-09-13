ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Кто подделал репортаж о разладе между ОАЭ и Францией?
Медиасеть «Аль-Джазира» заявила, что приписываемый ей видеоролик о размолвке между Абу-Даби и Парижем - подделка. Собеседники Associated Press изложили свою версию происхождения фейка
Кто подделал репортаж о разладе между ОАЭ и Францией?
Фото: Reuters / Others
13 сентября 2024 г.

Поддельный видеоролик, в котором сообщалось о росте напряженности в отношениях между ОАЭ и Францией может быть российского происхождения. Об этом заявили в новостном агентстве Associated Press (AP).

В видеоролике, который был сделан под видом сюжета телеканала «Аль-Джазира», говорилось, что ОАЭ приостановили закупку французского оружия на сумму 18 млрд долларов после ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже.

Однако «Аль-Джазира» заявила AP, что эти кадры «фальшивка», и канал «опровергает» присвоение ему авторства.

Уроженец России Дуров является гражданином Франции и Эмиратов и был отпущен под залог после того, как в прошлом месяце французские власти допросили его и предъявили предварительные обвинения в том, что он якобы позволил использовать Telegram для преступной деятельности.

Хотя ОАЭ и Россия поддерживают значительные экономические и другие связи после войны в Украине, AP цитирует ряд аналитиков, которые считают, что видео Дурова, скорее всего, является дезинформацией, исходящей из РФ.

Сами российские власти назвали арест Дурова политически мотивированным.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон опроверг это утверждение, настаивая на том, что его страна соблюдает свободу выражения мнений в рамках верховенства закона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us