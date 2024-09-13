Поддельный видеоролик, в котором сообщалось о росте напряженности в отношениях между ОАЭ и Францией может быть российского происхождения. Об этом заявили в новостном агентстве Associated Press (AP).

В видеоролике, который был сделан под видом сюжета телеканала «Аль-Джазира», говорилось, что ОАЭ приостановили закупку французского оружия на сумму 18 млрд долларов после ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже.

Однако «Аль-Джазира» заявила AP, что эти кадры «фальшивка», и канал «опровергает» присвоение ему авторства.

Уроженец России Дуров является гражданином Франции и Эмиратов и был отпущен под залог после того, как в прошлом месяце французские власти допросили его и предъявили предварительные обвинения в том, что он якобы позволил использовать Telegram для преступной деятельности.

Хотя ОАЭ и Россия поддерживают значительные экономические и другие связи после войны в Украине, AP цитирует ряд аналитиков, которые считают, что видео Дурова, скорее всего, является дезинформацией, исходящей из РФ.

Сами российские власти назвали арест Дурова политически мотивированным.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон опроверг это утверждение, настаивая на том, что его страна соблюдает свободу выражения мнений в рамках верховенства закона.