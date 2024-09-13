Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление о встрече Контактной группе по Газе, состоявшейся в Мадриде.

«13 сентября 2024 года министр [иностранных дел Хакан] Фидан принял участие во встрече по Палестине, на которой присутствовали Испания, Словения, Норвегия, Ирландия и Европейский союз, а также другие члены Контактной группы - страны ОИС и Лиги арабских государств. В ходе встречи обсуждались шаги, которые можно предпринять, чтобы остановить геноцид, совершаемый Израилем в Газе, и преступления, совершаемые на Западном берегу; оценивались текущие переговоры о прекращении огня в Газе и усилия по оказанию гуманитарной помощи Газе; обсуждались необходимые шаги для признания Палестины и достижения решения о двух государствах», - говорится в сообщении ведомства.

«В декларации, принятой по итогам встречи, содержится призыв к международному сообществу как можно скорее признать Палестину и поддержать решение о двух государствах, а также подчеркивается необходимость немедленного прекращения огня в Газе и прекращения нападений на палестинцев на Западном берегу путем устранения участившихся нарушений международного права», - продолжается в заявлении МИД Турции.

В ведомстве сообщили, что следующая встреча в этом формате должна состоятся в Нью-Йорке в этом месяце: «Было решено организовать новую встречу в Нью-Йорке по случаю Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября».

Министр Фидан, как сообщает МИД, отметил необходимость расширения совместных инициатив, направленных на то, чтобы государство Палестина стало полноправным членом ООН и было признано большим количеством стран, подчеркнув важность оказания давления на страны, которые противодействуют этим шагам.

Министр Фидан также призвал больше стран вмешаться в дело о геноциде против Израиля в Международном суде, отметили в ведомстве.

«Турция будет продолжать добиваться немедленного и постоянного прекращения огня в Палестине, бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Газу, признания Палестины и принятия необходимых мер для достижения решения о двух государствах», - говорится в заявлении МИД Турции.