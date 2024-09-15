В субботу на оккупированном Западном берегу реки Иордан произошли новые инциденты с участием незаконных израильских поселенцев, направленные против палестинских фермеров и их имущества.

В районе северо-западной Арихи (Иериохон) поселенцы отравили питьевую воду для скота, что привело к гибели 72 овец, принадлежащих местным пастухам.

«Эта атака является частью серии продолжающихся нападений незаконных поселенцев, направленных на давление и вытеснение палестинских фермеров с их земель», — рассказал агентству «Анадолу» Хасан Млейхат, представитель организации по защите прав бедуинов.

В тот же день в деревне Умм Сафа к северу от Рамаллы поселенцы из Атарота начали выравнивать землю и устанавливать палатки на палестинской территории.

«Поселенцы делают это под защитой израильской армии, которая позволяет им продолжать захват земли», — заявил глава местного совета Марван Сабах.

Умм Сафа классифицируется как зона C по соглашениям Осло, что означает, что населенный пункт находится под полным израильским контролем и очень уязвим в плане конфискации земли.

По данным палестинской Комиссии по сопротивлению колонизации и стене, с 7 октября 2023 года действия израильских поселенцев привели к гибели 19 палестинцев, ранениям более 785 человек и перемещению 28 бедуинских общин.

Эти инциденты происходят на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, где, по последним данным, погибло около 41 200 человек. На Западном берегу за этот период было убито 703 палестинца, включая 159 детей.

Нападения поселенцев на палестинцев происходят несмотря на недавнее решение Международного суда, признавшего израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной и призвавшего к эвакуации всех поселений.