Израиль нанимает африканских беженцев для участия в «опасных для жизни» операциях в Газе в обмен на статус поселенца в стране.

Представители израильского Минобороны рассказали газете Haaretz, что это над организацией проекта работали юридические консультанты военного ведомства.

В Израиле находится около 30 тыс. африканских просителей убежища. Они сталкиваются с растущим давлением со стороны антииммигрантских политиков, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который регулярно называет их «инфильтрантами».

Один из опрошенных Haaretz мужчин, который в итоге решил не записываться в армию, рассказал, что к нему обратился сотрудник службы безопасности с предложением присоединиться к военным операциям Израиля. Спецслужбист объяснил беженцу, что после двухнедельной подготовки он будет отправлен на службу вместе с другими просителями убежища.

«Я спросил: «Что я получу?», хотя на самом деле мне ничего не нужно было», - сказал мужчина, которого издание называет «А».

«Но потом он сказал мне: «Если пойдете этим путем, израильское государство обеспечит вас всеми документами». Он попросил меня прислать ему копию моего удостоверения личности и сказал, что позаботится обо всем», - добавил «А».

По данным газеты, ни один из просителей убежища, участвовавших в военных действиях, до сих пор не получил официального статуса.

«Это очень проблематичный вопрос», - сказал один из собеседников Haaretz.

Издание со ссылкой на военные источники сообщило, что просители убежища уже привлекались к нескольким операциям.

Собеседники также сообщили газете, что в ведомстве такая практика снискала противоречивую репутацию, многие считают ее неэтичной.

«Участие юристов не освобождает никого от обязанности учитывать ценности, в соответствии с которыми мы хотели бы жить в Израиле», - сказал представитель израильского Минобороны.

Автор Haaretz также отметил, что описание или изображение «того, как израильская армия размещает просителей убежища, запрещено к публикации» из-за ограничений, наложенных израильским военным цензором.