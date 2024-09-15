Сербия откажется от вступления в ЕС, если для этого придется признавать независимость Косово. Об этом и других условиях рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Если на этом пути мы столкнемся с признанием так называемого Косово, обязательством принимать однополые браки или вовлечением в конфликт с Россией и Китаем, мы не должны идти по этому пути», - сказал он газете Vecernje Novosti.

При этом он сказал, что Сербия идет по пути евроинтеграции, а подобные требования к стране пока не поступали. Вулин подчеркнул, что Сербия должна продолжать «укрепляться», готовясь ко вступлению в союз.

Отвечая на вопрос, свидетельствует ли покупка самолетов Rafale у Франции о повороте Сербии на Запад, Вулин заявил, что это не политическое, а «прагматическое решение».

«Мы будем защищать сербское небо [французскими истребителями] Rafale и [российскими] МиГами», — добавил Вулин.

В августе в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград между странами был заключен контракт на покупку у Парижа 12 истребителей Rafale на сумму €2,7 млрд.

Белград подал заявку на вступление в ЕС в 2009 году, а уже через три года получил статус кандидата.

Республика Косово объявила о независимости от Сербии в 2008 году, ее признают более 100 государств, в том числе Турция.