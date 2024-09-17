В 1978 году, при посредничестве Соединенных Штатов, в Кэмп-Дэвиде состоялись переговоры между Египтом и Израилем. Они начались 5 сентября и завершились 17 сентября, подписанием Кэмп-Дэвидских соглашений. Эти соглашения включали два основных рамочных договора: один был посвящен основам долгосрочного мира на Ближнем Востоке, включая вопросы Западного берега и сектора Газа; другой касался заключения мира между Египтом и Израилем, что включало возвращение Синайского полуострова Египту. Однако вопросы Палестины и cектора Газа, хотя и были частью соглашений, по сути не были реализованы.

После прихода к власти в Египте Анвара Садата на Ближнем Востоке произошли важные изменения. Садат, которого многие рассматривали как прозападного лидера и союзника США, начал отходить от тесных связей с Советским Союзом, чему способствовала поддержка со стороны самой Америки. В 1972 году он выслал советских специалистов и разорвал договор о дружбе и сотрудничестве с СССР.

Знаковым событием стало его историческое посещение Иерусалима в ноябре 1977 года. Визит Садата стал первым случаем, когда арабский лидер приехал в Израиль, что открыло путь к началу переговоров. Садат также выступил перед Кнессетом — израильским парламентом.

В 1978 году при посредничестве президента США Джимми Картера египетские и израильские лидеры, Анвар Садат и Менахем Бегин, встретились и после почти двухнедельных переговоров подписали Кэмп-Дэвидские соглашения.

Одним из препятствий к подписанию называлось то, что в Кэмп-Дэвидских соглашениях вопросы между двумя странами были рассмотрены поверхностно, и стороны интерпретировали пункты по-своему, что мешало достижению общего согласия. Египет утверждал, что Иерусалим (Аль-Кудс) должен принадлежать Палестине, в то время как Израиль настаивал на том, что Иерусалим является столицей Израиля. Согласно экспертам, еще одним разногласием было то, что Израиль не проявил достаточной доброй воли в отношении пунктов соглашений и продолжал строительство новых еврейских поселений на Западном берегу.

Тем не менее, несмотря на значительное сопротивление со стороны большинства арабских стран и Организации освобождения Палестины, 26 марта 1979 года было подписано мирное соглашение между Египтом и Израилем.

В рамках этих соглашений Египет стал первым арабским государством, признавшим Израиль, что означало признание сионистского образования как суверенного государства и принятие его контроля над территориями, захваченными в результате Шестидневной войны 1967 года. Это признание считалось серьезным политическим успехом Израиля и сильно изменило геополитическую ситуацию в регионе.

Однако этот шаг вызвал резкую негативную реакцию со стороны большинства арабских стран, которые восприняли действия Египта как предательство общего арабского дела, в первую очередь в отношении Палестины. Подписание соглашений привело к бойкоту Египта многими арабскими странами и отставкам в правительстве Садата.

Арабские страны были крайне недовольны содержанием соглашения, считая, что оно преимущественно выгодно Израилю. Арабы особенно остро восприняли игнорирование прав палестинского народа и отсутствие явных гарантий создания палестинского государства, что нанесло серьезный удар по репутации Анвара Садата на региональной арене.

Также это привело к тому, что членство Египта в Лиге арабских государств было приостановлено. Сама лига была перенесена из Каира в Тунис в знак протеста против заключенного мира.

С другой стороны, эти же арабские страны не предпринимали других значительных шагов в поддержку Палестины. Некоторые из них и вовсе отреагировали на весь процесс весьма сдержанно.

Впоследствии палестинское общество отреагировало на эти соглашения волной протеста и сопротивления, что положило начало движению, известным как «интифада» — массовые восстания против израильской оккупации. Первая (1987–1993) и вторая (2000–2005) интифады стали символами палестинского сопротивления израильской оккупации.

Кэмп-Дэвидские соглашения хоть и привели к хрупкому миру между Египтом и Израилем, но геноцидальная политика Израиля осталась неизменной и, как мы видим сегодня, продолжает быть главным источником напряженности в регионе.

Тем временем, в том же 1979 году, за свои усилия по достижению «мирного урегулирования» Садат вместе с премьер-министром Израиля Менахемом Бегином получил Нобелевскую премию мира.

Однако уже через два года, в октябре 1981 года, Садат был убит в результате покушения во время парада в Каире, организованного лицами, которые были против проводимой им политики.

Египет оставался единственной арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем, до тех пор пока в 1994 году Иордания также не подписала мирный договор, став вторым арабским государством, официально признавшим Израиль. Кэмп-Дэвидские соглашения являются важным событием, оказавшим влияние не только на регион, но и на международную арену, изменившим динамику Ближнего Востока.

Эхо Кэмп-Дэвидских соглашений до недавнего времени особенно проявлялось в том, что ранее страны региона, которые считали признание Израиля невозможным, стали с ним сотрудничать.

С момента основания Израиля в 1948 году его внешняя политика сохраняет свои ключевые принципы. Опираясь на поддержку еврейского лобби в США, Израиль получает значительную экономическую и военную помощь от американского правительства. Это позволяет стране укреплять свои позиции на международной арене и расширять свое влияние.

Кэмп-Дэвидские соглашения, несомненно, повлияли на способность Израиля более эффективно реализовывать свою стратегию по сравнению с ситуацией 1948 года.

В настоящее время ситуация вокруг палестинского народа вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества. Масштаб происходящих событий достиг критического уровня. В то же время Израиль продолжает военные операции в секторе Газа, что приводит к значительным жертвам среди мирного населения.