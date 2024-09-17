Во вторник израильские силы провели серию атак на южный Ливан. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате авиаудара по городу Блида погибли три человека и двое получили ранения.

Государственное Национальное агентство новостей Ливана также сообщило об ударе беспилотника по руслу реки Литани вблизи города Дейр-Сириан и артиллерийском обстреле городов Альма-эш-Шааб и Ярун.

Эти атаки происходят на фоне растущей напряженности на ливано-израильской границе, где продолжаются столкновения между «Хезболлой» и израильскими силами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении целей войны в Газе, включая обеспечение возможности возвращения израильтян, покинувших районы вблизи ливанской границы, в свои дома.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант накануне в понедельник заявил спецпосланнику США по Ливану Амосу Хохштейну, что военные действия против «Хезболлы» необходимы для обеспечения возвращения израильтян в свои дома на севере Израиля.

Однако, как сообщает Axios, старший Хохштейн, предостерег Нетаньяху от начала более широкой войны против Ливана.

Одновременно Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. По данным местного Министерства здравоохранения, за последние сутки там погибли еще 26 палестинцев.

«Израильские силы убили 26 человек и ранили 84 в трех массовых убийствах семей за последние 24 часа. Многие люди все еще остаются под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут до них добраться», — говорится в заявлении министерства.

Общее число погибших в Газе с начала конфликта 7 октября 2023 года достигло 41 252 человек, раненых - 95 497.

Международное сообщество продолжает призывать к немедленному прекращению огня, а Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН.