Замедление экономики

За год в России подорожало буквально все. Цены на бананы выросли на 38,8%, куриные яйца — на 36,2%, помидоры — на 35,6%, а оливковое масло на 31,5%. Минимальная потребительская корзина прибавила 11,5% к стоимости и теперь в среднем обходится в 6,7 тыс. рублей (около 73 долларов).

По данным Росстата, в августе годовая инфляция в России достигла 9%. А согласно подсчетам исследовательского холдинга «Ромир», реальная инфляция превышает 20%. Несоответствие в результатах возникло из-за разницы в методологии подсчета. Однако факт остается фактом — в российских магазинах стремительно дорожают продукты.

Чтобы обуздать цены, Центробанк принялся ужесточать денежно-кредитную политику. В конце минувшей недели регулятор вновь решил повысить ключевую ставку с 18 до 19%. Выше она была только в феврале-марте 2022 года — 20%.

«Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — говорится на сайте органа. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также допустила повышение ставки на следующем заседании в октябре.

Бурное повышение цен происходит на фоне рекордного роста экономики. ВВП страны во втором квартале 2024 года увеличился на 4,1% в годовом выражении после роста на 5,4% в первом квартале. Такой резкий скачок — симптом «болезни» процессов, который говорит о «перегреве» экономики. И, как ни парадоксально, но силы Центробанка сегодня брошены именно на ее охлаждение.

«В сентябре индикатор текущих оценок бизнес-климата впервые в этом году ушел в отрицательную область, — сказала Набиуллина. — Это один из признаков замедления экономического роста».

Мигранты и санкции

На цены в российских магазинах влияют ограничения США и Евросоюза, говорит TRT на русском финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Проблемы с переводами денежных средств, логистикой, поиском посредников и закупками санкционных товаров — все это повышает стоимость товаров.

Еще одна причина, которая подстегивает цены, — критический дефицит рабочей силы. Сегодня на кадровый голод в стране жалуются порядка 90% компаний практически во всех отраслях, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob. Общий дефицит оценивается в 4,8 млн человек.

Нехватка кадров связана сразу с несколькими причинами. Это и демографический кризис, релокация молодых специалистов после начала войны в Украине, и отправка людей на фронт, которые выпадают из работы и производственных процессов.

Положение усугубило ужесточение миграционного законодательства после теракта в «Крокус сити». Например, в апреле на рынке труда Санкт-Петербурга недосчитались 60% соискателей — трудовых мигрантов из Таджикистана. Дефицит работников приводит к росту зарплат и увеличению издержек предприятий.

Еще один фактор связан с выплатами так называемых «фронтовых миллионов». После начала военного конфликта в Украине резко выросли зарплаты мобилизованным и контрактникам, компенсации раненым и их семьям, субсидии ВПК. Эти деньги также растворяются в экономике и приводят к ее перегреву.

«Услуги растут по широкому рынку, но можно выделить ЖКХ, туризм: поездки, экскурсии, отдых/досуг, проживание, — поясняет TRT на русском инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова. — Причина проста — отсутствие масштабирования и возможности автоматизации в условиях дефицита кадров при высоком внутреннем спросе».

Что дальше?

Несмотря на высокую ключевую ставку, инфляция пока не отступает, говорит TRT на русском Юлия Кузнецова. «Повышение идет медленными темпами. Предполагаю, что до конца 2024 года ставка может вырасти до 21-22%. Таким образом, это может отразиться на фондовом рынке, привести к повышенному интересу компаний к накоплениям и замедлению экономического роста в РФ», — поясняет эксперт.

Наибольшее влияние повышение ставок окажет на рынок недвижимости, также прогнозирует в беседе с TRT на русском финансовой эксперт проекта Stop!Loss, автор ютуб-канала «Коля Расскажет» Николай Полтавский. Стоимость жилья может обвалиться.

«Ипотечные ставки растут вместе с ключевой ставкой и уже находятся на критично высоком уровне. И тут у нас есть два сценария, будет снижаться спрос на недвижимость или продолжится спрос по высокой ставке, но при этом вырастет процент дефолтов в ипотечном портфеле», — поясняет он.

По словам Кричевского, дальнейшее ужесточение политики регулятора способно привести к двум очень плохим сценариям — это стагфляция и галопирующая инфляция. В первом случае экономический спад сочетается с ростом инфляции. А во втором — цены могут резко подскочить до 50% за год. Еще хуже, если оба эти сценария произойдут одновременно.

Эксперт сомневается в том, что стремление ЦБ замедлить рост экономики приведет к желаемому результату. Влияние ключевой ставки на рост цен становится все меньшим, потому что в большинстве своем инфляцию подпитывают факторы, на которые регулятор повлиять не может никоим образом.

«И вместе с этим Центробанк вынуждает государство занимать все дороже, тем самым провоцируя девальвацию и добавляя еще один пункт в рост инфляции, — поясняет эксперт. — Так что глобального смысла в том, чтобы так взвинчивать ставку, на самом деле не было и нет».