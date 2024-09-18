В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация населения в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов и возникшим пожаром. Решение об эвакуации принял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», — сообщила пресс-служба правительства региона.

Эвакуация проводится в город Западная Двина на автобусах. Для жителей открыта горячая линия по вопросам эвакуации. Работа детских садов 18 сентября приостановлена.

Ранее губернатор сообщил о пожаре, возникшем после падения обломков дрона. Спасатели приступили к тушению. Администрация региона подтвердила, что отражение атаки беспилотников продолжается.

В эту же ночь несколько беспилотников были сбиты в других регионах России. В Брянской области уничтожено 13 дронов, в Тульской области сбит один беспилотник. В Смоленской области подавлено семь БПЛА над городами Ельня и Рославль, а в Орловской области сбит один беспилотник.

Торопец, расположенный на западе Тверской области, по данным на 2020 год, имеет население 11,4 тысячи человек.