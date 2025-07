17 сентября 2024 года в 15:30 по местному времени Ливан потрясла серия одновременных взрывов, охватившая всю страну. Эти взрывы не были результатом обычной бомбардировки или ракетного удара. Они произошли в карманах тысяч людей, когда внезапно сдетонировали их пейджеры.

По данным официального Национального агентства новостей Ливана, в результате этой беспрецедентной атаки погибло не менее 11 человек, а число раненых достигло 4000. Большинство травм пришлось на конечности — руки и ноги пострадавших. Около 200 человек находятся в критическом состоянии.

Взрывы произошли не только в Ливане. Сообщения о подобных инцидентах поступили из Дамаска, а также из Ирана, что указывает на широкий охват операции.

Реакция «Хезболлы» и международного сообщества

«Хезболла» незамедлительно обвинила в атаке Израиль. В официальном заявлении группировки говорится: «Изучив все факты и информацию, которые у нас есть об атаке… мы возлагаем полную ответственность за преступное нападение на врага Израиля».

Израиль, следуя своей обычной практике, официально не прокомментировал инцидент, ни подтвердив, ни опровергнув свою причастность. Подобная тактика была использована Тель-Авивом и после недавнего убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в конце июля.

Интересно, что, по данным портала Axios, Израиль не проинформировал администрацию президента США Джо Байдена заранее о своей операции. Это может указывать на высокую секретность операции и нежелание Израиля делиться информацией даже с ближайшими союзниками.

Технические детали операции

Согласно расследованию, проведенному The New York Times и The Wall Street Journal, атака была тщательно спланирована и исполнена. Израильские спецслужбы заложили взрывчатку в партию из 5000 пейджеров модели AR-924, которые «Хезболла» недавно приобрела.

Пейджеры имели маркировку тайваньской компании Gold Apollo, что изначально вызвало подозрения в причастности этой фирмы к инциденту. Однако в ходе расследования выяснилось, что устройства были произведены венгерской компанией BAC Consulting, которая имела лицензию на использование бренда Gold Apollo.

Бойцы «Хезболлы» уже некоторое время используют пейджеры для внутренней связи, поскольку их гораздо сложнее отследить, чем мобильные телефоны. Ранее источники сообщили Reuters, что организация использует пейджеры в качестве средства коммуникации, пытаясь избежать израильской слежки за местоположением и воздействия шпионских программ. Известно, что Израиль обладает широкими возможностями в сфере кибершпионажа и слежки.

Несколькими месяцами ранее лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал членов группировки отказаться от использования смартфонов. Предполагается, что эта преимущественно устаревшая технология применяется для того, чтобы побудить членов организации связываться друг с другом по внутренним телефонным линиям. В отличие от мобильных телефонов, пейджеры работают на радиоволнах: оператор может отправить сообщение посредством радиочастоты, а не через интернет.

Анализ эксперта

Эрсин Чахмутоглу, турецкий эксперт по кибербезопасности, предоставил подробный анализ этой операции, назвав ее «беспрецедентной в истории гибридной операцией Израиля».

По словам Чахмутоглу, операция объединила в себе элементы разведывательной деятельности, киберэлектронного и физического вмешательства. Он отметил, что подготовка к операции, вероятно, началась несколько месяцев назад, когда «Хезболла» запретила своим членам использовать мобильные телефоны и перешла на пейджеры из соображений безопасности.

Эксперт подчеркнул несколько ключевых аспектов операции:

1. Контроль над цепочкой поставок: Моссад, вероятно, контролировал весь процесс поставки пейджеров, что позволило внедрить взрывчатку в устройства еще до их прибытия в Ливан.

2. Техническая реализация: Пейджеры работали от перезаряжаемых AA-батарей. Взрывчатое вещество было интегрировано в батарею, а рядом установлен переключатель для дистанционной активации.

3. Механизм активации: Члены «Хезболлы» получили на свои пейджеры сообщение, якобы от своих лидеров. Это сообщение активировало взрывчатые вещества.

Чахмутоглу предположил, что наиболее вероятный сценарий атаки включал удаленное вмешательство с использованием радиочастоты для отправки сообщения на устройства. Это сообщение вызвало нагрев батареи, что в свою очередь привело к детонации предварительно установленной взрывчатки.

Эксперт напомнил о схожей операции, проведенной Израилем в 1995 году, когда члену ХАМАС был передан мобильный телефон с 15 граммами взрывчатки, который был дистанционно подорван. Он также упомянул операцию Stuxnet, как пример сложной кибероперации Израиля против ядерной программы Ирана.

«В этой операции, несомненно, есть роль Моссада, но я думаю, что самая большая роль принадлежит подразделению Unit 8200 в службе военной разведки... Вся кибер- и радиоэлектронная разведка находится в их руках», — резюмировал эксперт.

Заключение

Инцидент с подрывом пейджеров в Ливане представляет собой новый уровень ведения гибридной войны. Он объединяет элементы физического саботажа, кибератаки и психологической операции.

Несмотря на то что Израиль официально не признал свою причастность к атаке, сомнений в том, что именно он стоит за операцией, нет. Это заставляет вновь задуматься о вседозволенности, безнаказанности и разнузданности, которой пользуется Израиль. Еврейское государство не впервые осуществляет государственный терроризм, который сходит ему с рук.

Для «Хезболлы» и других подобных организаций этот инцидент станет серьезным уроком в области безопасности. Вероятно, это приведет к еще большему ужесточению мер безопасности, что может временно парализовать системы связи и оперативную деятельность движения.

Несомненно, эта операция будет иметь долгосрочные последствия для международной безопасности и может изменить подходы к использованию технологий в конфликтных зонах. В конечном итоге этот инцидент демонстрирует, что в современном мире технологии могут быть не только инструментом прогресса, но и мощным оружием в руках государств и спецслужб.