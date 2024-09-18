«Ящик Пандоры»

Израильская разведывательная служба (Моссад) заложила взрывчатку в тысячи пейджеров, предназначенных для ливанских пользователей, и одномоментно взорвала около 3 тысяч устройств.

Перед детонацией гаджеты пищали несколько секунд. Это вынудило некоторых пострадавших поднести устройства поближе к лицу, чтобы проверить сообщение. Больницы заполонили люди с травмами глаз, а также рук и живота. Был ранен посол Ирана в Ливане.

Операция Моссада была направлена якобы против членов движения «Хезболла». Взрывы раздались в южном районе Бейрута, который находится под контролем организации, а также в других регионах страны. Несколько пейджеров взорвались также на территории Сирии.

Министр здравоохранения Ливана сообщил, что по меньшей мере девять человек погибли и более 2800 получили ранения. Тель-Авив редко берет ответственность за подобные атаки и официально не признает нападение. Однако страна имеет долгую историю проведения сложных дистанционных операций.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, действия Израиля необходимо квалифицировать исключительно как государственный терроризм.

«Надо понимать, что нет покупки «Хезболлой» каких-то пейджеров как таковых. В Ливане есть пейджинговая компания, и она продает эти устройства обычным потребителям. Соответственно, пострадавшие, а там и девочка 8-летняя погибла, — это обычные пользователи обычного продукта. Гражданское население, полицейские, врачи, пожарные — люди, которые используют пейджеры в силу своей работы», — пояснил он TRT на русском.

По его словам, вероятнее всего, в конструкцию устройств добавили взрывчатку, которая среагировала на определенный сигнал. Достаточно было порядка 10-15 мг взрывчатого вещества, которое невозможно определить с помощью обычных детекторов.

«То есть они изъяли эти пейджеры, затем перепрограммировали, сделав из них взрывные устройства. Сами гаджеты работают следующим образом: есть некая радиостанция, которая на определенной частоте отправляет сообщения. Соответственно, нужен небольшой передатчик, который помещается в обычный брифкейс. И если нажать на кнопку, то на пейджер поступает сообщение, и он просто взрывается. Обычно пейджинговая компания передает сигнал на 50-60 километров, а если это делает государство, то речь может идти о 200-300 километров».

У действий Израиля есть долговременные последствия, считает эксперт. Дело в типе используемой Моссадом взрывчатки, который не определятся детекторами служб безопасности аэропорта.

«Может ли Ливан синтезировать и использовать подобную взрывчатку? Да, однозначно может. Может Иран это делать? Конечно! Израиль открыл ящик Пандоры с точки зрения неадресных атак в отношении гражданского населения, — поясняет Муртазин. — И самое страшное, что подобный тип взрывчатого вещества можно пронести на борт самолета. Это грозит большой проблемой».

Единственный шанс Нетаньяху

Израильская разведка имеет репутацию одного из самых закрытых разведывательных сообществ, а его методы расправляться с оппонентами нередко шокируют обычных жителей: дистанционные взрывы, отравления и похищения людей.

В конце июля в Тегеране был убит лидер пропалестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. До этого удар нанесли по военному командиру ХАМАС Мохаммеду Дейфу, а еще ранее Израиль разнес иранское консульство в Сирии, убив двух иранских генералов.

«Неточечная операция с пейджерами — это нарушение всех мыслимых и немыслимых норм международного права. Шел масштабный подрыв устройств, причем с неизбирательным эффектом. С этим пейджером мог играть ребенок того же члена «Хезболлы». И, судя по кадрам, подрывы осуществлялись в довольно людных местах», — говорит с TRT на русском востоковед, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

Вероломные действия израильских властей могут иметь последствия, которые еще больше усилят напряженность в регионе. Ряд экспертов говорят о том, что конфликт может перейти в горячую фазу войны и не только между Израилем и «Хезболлой», но и Ливаном.

Как отмечает в разговоре Онтиков, трудно предсказать, чем обернется нынешняя операция, но сценарий военного конфликта был бы очень выгоден израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху.

«Масштабная война с Ливаном или «Хезболлой» позволит ему и дальше оставаться у власти. У израильского премьера большие проблемы внутри страны. На него давят левые, давят правые из-за ситуации в секторе Газа, на него давят извне. Единственные выход для Нетаньяху — это наращивать уровень эскалации и провоцировать тех или иных игроков на разрастание кризиса. В данном случае мы видим конкретную попытку Нетаньяху спровоцировать еще больший конфликт», — считает эксперт.

По словам эксперта, станет ли успешной нынешняя провокация — предугадать невозможно. Дело в том, что самой «Хезболле», иракским шиитам, движению ХАМАС, Сирии, а также Ирану — всем им большая война с Тель-Авивом не выгодна. Если бы Иран и союзные ему силы хотели большую войну, то она уже давно началась. Тем более что Израиль дает поводы для ее начала с завидной регулярностью.

Другое дело, что и проигнорировать нападение они не могут. Задача «Хезболлы» — найти разумный ответ, некую пограничную стадию, чтобы не развязать войну, но и не промолчать.

«Отсутствие какого-либо ответа будет провоцировать Израиль на дальнейшие действия, — продолжает собеседник агентства. — Например, там могут начать бомбить иранское посольство в Бейруте или просто наносить массированные удары по Южному Бейруту. Отсутствие ответа дает Нетаньяху повод еще сильнее поднимать ставки. И в этом главная проблема для «Хезболлы» и Ирана, когда они сталкиваются с такого рода провокациями».