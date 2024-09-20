Да, но нет

«Сегодня мне нечего объявить по поводу изменений в политике. Мы продолжим работать с украинскими партнерами в вопросе их поддержки наилучшим образом, чтобы они могли выиграть эту войну, а также в вопросе предоставления им возможностей и разведывательной поддержки. Но нам нечего сказать об изменении нашей политики», — заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер об итогах переговоров президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера, которые прошли в Вашингтоне.

По его словам, стороны не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми побывали в Киеве, где от них также ждали заявления по поводу одобрения возможных ударов украинской армии по территории России с помощью западного оружия, однако по итогам встречи стороны лишь в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева, но о дальнобойных ракетах ничего нового не сообщили.

Ранее стало известно, что украинские власти передали американским властям список потенциальных целей, которые они намерены поразить, в случае если Киев получит официальное разрешение на использование западных дальнобойных ракет вглубь территории России. Среди целей — топливные хранилища, места дислокации российских военных, командные центры.

После этого пять британских бывших министров обороны и экс-премьер призвали Кира Стармера позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов «даже без одобрения США».

Глава британского правительства в ответ лишь заявил, что переговоры с американским лидером носили «стратегический», а не тактический характер, а на вопрос, удалось ли ему убедить Байдена снять ограничения для ВСУ, принялся рассказывать о «долгой и продуктивной дискуссии по ряду направлений».

Киев давно просит разрешения на удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно просит у союзников разрешения наносить удары по целям вглубь России. Так что решение Вашингтона и Лондона вызвало его недовольство, он пожаловался, что «трудно постоянно слышать слова о том, что Запад работает над этим».

Однако, несмотря на то, что Запад не разрешил Киеву бить дальнобойным оружием по России, этот вопрос не снят с повестки дня. Британский премьер намекнул, что дальнейшего развития событий вокруг запроса Киева стоит ожидать во время недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая стартует 24 сентября. Кир Стармер подчеркнул, что обсуждение продолжится при более широком круге политиков.

В частности, в Нью-Йорке состоится встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джозефом Байденом, на которой, по задумке сторон, будет обсуждаться «всеобъемлющая стратегия успеха» Киева в войне с Россией.

Ранее Киев уже просил Вашингтон разрешить наносить удары по российским аэродромам ракетами ATACMS. Но в Пентагоне выступили против, подчеркнув, что Москва перебросила свои самолеты за пределы досягаемости этих ракет. Это же объяснение используют те, кто выступают против того, чтобы Белый дом давал Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами. Они считают, что риск эскалации в таком случае возрастет в разы, однако военная целесообразность, с их точки зрения, вызывает большие сомнения.

Впрочем, украинские власти не оставляют надежд. Они также добиваются снятия ограничений на использование британо-французских ракет Storm Shadow. Однако без разрешения Вашингтона Лондон и Париж на это не пойдут, поскольку в этих ракетах используются американские детали. Также для наведения Storm Shadow необходимы данные, которые собраны для США.

На фоне обсуждений западных союзников Украины о возможных поставках дальнобойного оружия канцлер Германии Олаф Шольц, от которого Киев требует ракет Taurus с дальностью полета около 500 км, заявил, что не будет их поставлять «даже если другие государства решат по-другому». Глава немецкого правительства, в отличие от других партнеров Украины на Западе, не только не разрешил наносить удары вглубь территории РФ немецким оружием, но и не выделил ни одной дальнобойной ракеты.

Несмотря на это, в России уверены, что решение наносить удары дальнобойными удары по территории РФ уже принято. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «в СМИ просто ведется информационная кампания для формализации уже принятого решения». Схожую позицию занимает и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уверен, что «решение уже давно принято», однако «его пытаются поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве».

В МИД предупредили, что Москва «будет реагировать так, чтобы мало не показалось». Президент Владимир Путин в свою очередь заявил, что в таком случае это будет означать, с Россией воюют США, европейские страны, НАТО, а это «меняет саму суть конфликта». Тогда, по его словам, РФ будет принимать решения, «исходя из тех угроз, которые ей будут создаваться».

Последствия могут быть печальными

Директор Евразийской программы при Институте ответственного государственного управления имени Квинси в Вашингтоне Анатоль Ливен считает, что в случае, если Запад разрешит Украине бить в тыл России американскими и британскими ракетами, это хоть и поможет замедлить российское продвижение, но не приведут к победе Украине.

«К тому же наверняка это повлечет за собой то или иное возмездие против Великобритании — без каких-либо гарантий, что США придут Лондону на выручку. До сих пор Путин в основном ограничивался бравадой в ответ на западную военную помощь, обучение и разведданные для Украины. Однако последние заявления президента РФ по этому вопросу означают, что он никак не сможет не отреагировать», — считает военный эксперт.

По его мнению, Москва вряд ли ответит ядерным ударом по Украине, не говоря уже о Западе, «хотя ядерное испытание вполне возможно».

«Главная опасность кроется в том, что удары по России западными ракетами приведут к более ограниченному ответному удару, а тот, в свою очередь, спровоцирует цикл взаимной эскалации, который закончится полномасштабной войной», — полагает специалист.

Он уверен, что у Москвы есть ряд возможных ответов.

«Они, скорее всего, будут направлены в первую очередь против Британии, а не США, чтобы выслать мощный сигнал, который не обязательно приведет к ответным действиям Вашингтона. В частности, РФ сможет сбивать британские военные самолеты вблизи российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море или в Заполярье. Еще опаснее, если Россия попытается уничтожить британские разведывательные спутники, помогающие Украине с нацеливанием», — предположил аналитик.

Ливен также не исключает, что вероятным ответом РФ может стать радикальная эскалация диверсионных операций в Европе, включая атаки на британскую энергетическую инфраструктуру в Северном море. Помимо этого, «учитывая крепнущую близость России к Ирану, Кремль может предоставить “Хезболла” и хуситам как ракеты, так и спутниковые технологии для нанесения гораздо более точных и разрушительных ударов по Израилю и западному судоходству».

«С военной точки зрения Киев не сможет вернуть себе значительные части утраченной территории, а Россия — оккупировать и подчинить себе всю Украину. Цель сделать возможный компромисс более выгодным для Украины оправдывает дальнейшую западную помощь Киеву — но не до такой степени, чтобы рисковать мировой войной и ядерным уничтожением», — подытожил эксперт.