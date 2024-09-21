Президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовные и нравственные ценности». Этот указ позволит иностранным гражданам получить разрешение на временное проживание в России, если они не поддерживают «деструктивную неолиберальную идеологию», принятую в их странах.

Документ размещен на портале правовой информации. Перечень стран, граждане которых смогут претендовать на упрощенный порядок переезда в Россию, будет определен правительством. В список включат страны, чья политика направлена на продвижение «деструктивных неолиберальных установок», которые противоречат традиционным российским ценностям.

Иностранцам, желающим переехать в Россию по этой причине, российские консульства и дипломатические представительства будут выдавать однократную визу на три месяца. Эта виза позволит им въехать в страну. При этом для получения разрешения на временное проживание иностранцам не потребуется сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

В указе не уточняется, каким образом иностранцы должны будут доказывать свою приверженность «традиционным российским ценностям» и несогласие с «либеральной политикой».

Термин «недружественные государства» появился в России в 2021 году. Первоначально к ним отнесли США и Чехию. С февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, список быстро расширился. Сейчас в нем числятся 49 государств, включая все страны G7 и Евросоюза. Единственная страна НАТО, не входящая в этот список, — Турция.