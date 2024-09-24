Опрос, опубликованный институтом Odoxa, показал, что популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала до исторического минимума - 75 % французов считают его «плохим» президентом.

«Эммануэль Макрон никогда не был так непопулярен за семь лет своего мандата, в том числе в разгар волнений «желтых жилетов», - заявил Гаэль Слиман, президент агентства Odoxa, опубликовавшего данные 24 сентября.

Популярность Макрона начала снижаться перед летом, упав на шесть пунктов, и с тех пор продолжает падать.

Усилия, предпринятые французским президентом после выборов в Европарламент в июне и роспуска нижней палаты парламента Франции в том же месяце, не смогли восстановить его авторитет среди населения.

«Два месяца бесплодных переговоров, приведших к назначению [премьер-министра Франции] Мишеля Барнье, не помогли президенту подняться в общественном мнении, скорее наоборот», - говорит Слиман.

В настоящее время только 25 % французов считают Макрона хорошим президентом. По данным Odoxa, его поддержка сократилась до его основной электоральной базы.

В первом туре президентских выборов 2017 года он набрал 24,1 % голосов, что близко к 25-процентной поддержке, которую он получает сейчас.

Более того, опрос показывает, что наибольшую поддержку Макрону оказывают его первоначальные избиратели: 89 % одобряют его деятельность.

Даже среди правых он стал крайне непопулярен - 72 % избирателей-консерваторов и 91 % сторонников Национального объединения заявили, что не одобряют его лидерство.

Макрон не единственный, кто испытывает трудности в опросах: только 39 % французов положительно оценили Барнье, что стало самым низким показателем одобрения премьер-министра при Макроне.

В январе 2024 года бывший премьер-министр Габриэль Атталь имел рейтинг одобрения 48 %.

Одним из факторов, который, по мнению многих, способствовал непопулярности Барнье, было убеждение 61 % французской общественности в том, что Макрон, а не Барнье, будет и дальше обладать реальной властью. По всей видимости, избиратели надеялись, что их бюллетень на всеобщих выборах приведет к политическому «сожительству» - когда президент и премьер-министр будут представлять противоположные партии, но этого не произошло.

Барнье сам признал это во время интервью в прайм-тайм на французском национальном телевидении 22 сентября.

«Мы не находимся в состоянии сожительства, - сказал он. - Парламентская база, которая будет сопровождать правительство, состоит из депутатов и сенаторов, многие из которых поддерживали и сопровождали президента Республики на протяжении последних семи лет».

Макрон в этом смысле не одинок - одобрение левой коалиции канцлера Германии Олафа Шольца недавно также достигло рекордно низкой отметки - всего 3 % из опрошенных.