Решение о формировании Комиссии по разработке единого алфавита было представлено Организации тюркских государств (ОТГ) на «Семинаре по общему алфавиту тюркского мира», который прошел в турецкой Бурсе в 2022 году.

С 9 по 11 сентября 2024 года в Баку состоялось третье заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира, созданной ОТГ. В ходе встречи был одобрен проект Общего тюркского алфавита, состоящий из 34 букв. Пять стран, членов организации — Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан — согласовали переход на единый алфавит.

Тюркские языки стран-подписантов можно разделить на отдельные языковые подгруппы: турецкий и азербайджанский языки относятся к огузской подгруппе, узбекский язык — к карлукской, а казахский и кыргызский — к кыпчакской.

Унификация алфавита может стать важным шагом на пути к культурной интеграции тюркских народов. Единый алфавит создаст общее языковое пространство, которое устранит барьеры, возникшие из-за различий в письменных системах. Этот шаг упростит ежедневное общение, особенно в письме, а также создаст условия для более глубокого взаимодействия в культурной сфере.

Кроме того, единый алфавит может стать символом общей тюркской идентичности. Унификация поможет возродить чувство принадлежности, подчеркнув не только культурное единство, но и преемственность великих цивилизаций прошлого.

Мировой опыт

Мировой опыт показывает успешные примеры унификации. Так, во Франции стандартизация языка сыграла ключевую роль в формировании единой национальной идентичности и повышении грамотности населения. После Революции 1789 года, когда возникла необходимость в едином французском языке для эффективного управления и общения между различными регионами, была предпринята целенаправленная работа по унификации.

Процесс стандартизации языка включал реформы правописания: упрощались сложные аспекты французской орфографии, были устранены архаизмы. Все это сделало изучение языка более доступным для широкой аудитории и способствовало росту грамотности. Более того, образовательные реформы, проведенные в XIX веке, еще больше способствовали продвижению единого культурного пространства. В то же время местные исторические и культурные черты сохранили свои уникальные особенности.

В Китае также интересная ситуация. Различные регионы страны говорят на разных диалектах, которые фактически могут считаться отдельными языками. Например, мандарин (путунхуа, основной язык Китая), кантонский (язык, на котором говорят большинство жителей Гонконга), шанхайский и многие другие диалекты отличаются настолько, что устная речь может быть непонятной для носителей различных диалектов. Однако все эти языковые группы объединяет единая система иероглифов, что создает общий письменный язык.

Более того в 1950-х годах в Китае была проведена реформа, цель которой состояла в том, чтобы сделать письменный язык более доступным для населения. Упрощенные иероглифы сохранили основные элементы традиционных символов, но стали более простыми для написания и запоминания.

Такая система не уничтожила различия между региональными языками Китая, ведь люди в разных уголках страны продолжают говорить на своих диалектах, но используют единые иероглифы для письменной коммуникации. Таким образом письменная форма остается понятной для всех. Несмотря на наличие множества диалектов, единая система письменности стала важным объединяющим фактором.

Безусловно, существует разница между унификацией алфавитов на основе букв, таких как латиница, и иероглифической системой письма. В буквенной системе каждая буква или комбинация букв соответствует конкретному звуку или набору звуков. В иероглифической системе, символы представляют целые понятия или слова. Однако сама идея объединения через единый письменный стандарт остается актуальной. Независимо от типа системы, общий алфавит — это мощный инструмент для культурной и социальной интеграции, упрощения коммуникации и укрепления коллективной идентичности.

К слову, в России, где также были проведены языковые реформы, особенно в советский период, несколько иная ситуация. После Октябрьской революции 1917 года была создана система, где русский язык стал основным средством общения и обучения. В последующие годы также прошли реформы орфографии, упростившие русский алфавит. При этом унификация затронула даже неславянские народы СССР: многие из них перешли с латиницы или арабской вязи на кириллицу. Этот процесс способствовал тому, что русский стал доминирующим языком. Хотя диалекты русского языка по-прежнему существуют на обширной территории России, их влияние практически не ощущается и все говорят на одном стандартном языке. В странах гораздо меньших размеров диалекты часто проявляются намного выраженнее.

Что касается самой латиницы, переход на этот алфавит успешно произошел в Турции почти 100 лет назад. При этом турецкий язык сохранил свои фонетические и грамматические особенности. Латиница была адаптирована к особенностям турецкого языка, что упростило письменность и сделало ее более доступной для широких слоев населения, способствуя росту грамотности.

Некоторые другие республики Тюркского мира, такие как Азербайджан и Узбекистан, также перешли на латиницу после распада Советского Союза. Азербайджан особенно активно интегрировал новый алфавит, быстро адаптировав его в образовательной системе и государственных учреждениях. Кроме того, некоторые республики, включая упомянутые, уже имели опыт перехода на латинский алфавит в конце 1920-х годов. Однако вскоре после этого, в рамках политики Советского Союза, они были вынуждены перейти на кириллицу, и эта ситуация оставалась до распада СССР.

Тюрки в прошлом

Исторически тюркские народы играли важную роль в различных регионах Евразии, формируя сложные и многослойные культурные взаимосвязи. Расположенные на пересечении торговых путей и цивилизаций, они не только адаптировали элементы других культур, но и активно влияли на соседние народы, оставляя глубокий след в истории.

Многие тюркские народы, такие как династии Газневидов и Сельджуков, расширяли свои владения, присоединяя обширные территории и устанавливая контроль над ключевыми регионами Центральной Азии, Ближнего Востока и Анатолии. Конечно, это привело к культурному обмену. Ислам оказал особо огромное влияние на философию и мировоззрение тюрков. В то же время тюрки привнесли свои военные традиции и организацию политической сферы.

Кроме того, тюркские народы, например половцы и печенеги, активно взаимодействовали с византийцами и другими восточноевропейскими государствами, что также приводило к взаимообмену культурными взглядами. Влияние тюркских народов, опять же, ощущалось в военной культуре этих регионов, например, в принятии некоторых элементов тюркской конной тактики.

Влияние Османской империи оставило глубокий след в истории и культуре Западной Европы. Османы перенесли тюркские традиции управления и военной организации и на земли Восточной Европы, Балкан и Средиземноморья. Взаимодействие с христианскими народами на протяжении веков также привело к обмену знаниями и ремеслами.

Другие тюркские народы, такие как уйгуры, входили в контакт с китайской цивилизацией.

Таким образом, тюрки не только впитывали культурные аспекты других народов, но и оказывали значительное влияние на них, способствуя формированию богатого многообразия культурного ландшафта Евразии.

Сейчас, в условиях глобализации и стремления к культурному единству, тюркские народы вновь сталкиваются с вызовом, который требует осознания своей общей идентичности. Переход на единый алфавит становится символом этого единства, позволяя не только сохранить богатое историческое наследие, но и создать единую языковую платформу для дальнейшего взаимодействия. Этот проект обещает стать важным шагом на пути к укреплению связей между тюркскими народами и их общей культурной судьбой.

Единство в языке, мыслях и делах

Новости о намерении тюркских стран перейти на общий алфавит, основанный на латинице, сразу разожгли дискуссии о предполагаемой экспансии Турции в регионах традиционного влияния других больших держав. Недовольные интеграционными процессами усматривают в этом исключительно турецкие интересы и рост турецкой мягкой силы. Однако в истории общего тюркского дела нередко на ведущие позиции выходили представители именно других тюркских народов. Самыми известными фигурами в этом движении, пожалуй, являются крымский татарин Исмаил Гаспыралы, которому принадлежат слова «Единство в языке, мыслях и делах», а также татарин Юсуф Акчура и азербайджанец Ахмед Агаоглу.

Также под общим алфавитом подразумевается латиница, что означает, что это не исключительно турецкий проект. Ведь в этом контексте данный проект никто не может рассматривать как западный, а тем более англо-американский. Между английским и тюркскими языками в принципе нет никаких общих черт, и в культурно-историческом аспекте тоже отсутствуют какие-либо связи.

Поэтому подобные суждения об усилении какой-то одной страны часто оказываются чрезмерно упрощенными и гиперболизированными, игнорируя сложные культурные, исторические и политические взаимосвязи, которые выходят за рамки алфавитных реформ.

Кроме того, аргументы о том, что на это потребуются время и средства, и, следовательно, это невозможно, бессмысленны; едва ли кто-то утверждал, что этот вопрос можно решить всего за два дня. Безусловно, здесь нужна организация, но, как видно, работа продвигается семимильными шагами. Несмотря на первоначальные затраты, единый алфавит может способствовать развитию экономики, облегчая ведение бизнеса и образование между странами, говорящими на тюркских языках. Таким образом, хотя процесс может быть сложным, потенциальные долгосрочные выгоды могут перевесить временные трудности.

Более того, интеграционные проекты, основанные на общности языка и истории, выглядят гораздо более разумными и естественными, чем те, что опираются на политическую идеологию и общественно-социальную модель, особенно в историческом контексте регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. В первом случае уже существует необходимый фундамент, тогда как во втором его необходимо придумывать, оформлять и адаптировать к уже существующим структурам.

Стоит также учитывать, что современные технологии, такие как переводчики, ИИ и прочие обучающие платформы, могут значительно сократить сроки адаптации и снизить затраты на внедрение единого алфавита.

Важно отметить, что принятые реформы не уничтожат уникальные особенности каждого отдельно тюркского языка. Единая письменная система может служить мощным инструментом культурной и социальной интеграции, сохраняя при этом многообразие языков и культурных традиций. Единый алфавит может стать не только инструментом для облегчения коммуникации, но и мощным символом культурного возрождения и единства.

В наши дни тюркские страны активно интегрируются в различных областях, и введение общего алфавита может усилить этот процесс, способствуя созданию более тесного политического, военного и экономического сотрудничества, что укрепит позиции тюркского мира как влиятельного культурного и цивилизационного блока на мировой сцене.

Безусловно, вместе с реформами алфавита тюркский мир выстраивает собственную субъектность. А геополитические выгоды проекта могут простираться далеко в будущее.