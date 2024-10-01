Усиление израильских авиаударов на юге и востоке Ливана привело к увеличению числа людей, отчаянно пытающихся покинуть все более опасные районы. Загнанные в ловушку эскалации конфликта, тысячи жителей пытаются спастись от насилия, которое уже унесло более 700 жизней и оставило более 100 тыс. перемещенных лиц.

Мира Али, турагент в Бейруте, рассказала изданию The National, что она работает круглосуточно, чтобы достать билеты для клиентов, спасающихся от конфликта, а также для тех, кто оказался за пределами страны.

«Это хаос, — сказала Али. — Многие звонят, чтобы я достала им билет из Бейрута, но я не могу их принять, поскольку все авиакомпании приостановили свои рейсы».

По ее словам, альтернативный вариант — пересечь сухопутную границу с Сирией или отправиться в порт Триполи, чтобы заказать паром до Мерсина в Турции.

«Есть корабли либо в Турцию, либо на Кипр. Людям, которые хотят отправиться на Кипр, нужна виза, а те, кто едет в Турцию, могут получить визу по прибытии», — добавила она.

Iraqi Airways стала последней авиакомпанией, приостановившей полеты в Ливан до дальнейшего уведомления, заявив в социальных сетях, что отмена маршрута связана с «ухудшением ситуации в Ливане».

Тем временем МИД Великобритании призвал граждан, все еще находящихся в Ливане, «немедленно покинуть страну», а в субботу Еврокомиссия и Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выпустили информационные бюллетени о зонах конфликта, рекомендуя авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля «на всех уровнях».

Кристель Маждалани, директор туристического агентства Nakhal, сказала, что она также ощущает панику среди клиентов.

«Существует своего рода паника, поскольку многие люди хотят лететь за пределы Ливана. У нас много клиентов, желающих приобрести билеты, но все билеты на рейсы Middle East Airlines из Бейрута в Дубай полностью забронированы до 10 октября», — сказала Мадждалани.

У агентства также есть клиенты, оказавшиеся за пределами Ливана, которым придется ждать, когда появятся билеты, чтобы они могли вернуться.

«Многие авиакомпании приостановили полеты. Нам удалось забронировать для них билеты, но им придется подождать несколько дней. Людей, которые хотят покинуть Ливан, больше, чем тех, кто хочет вернуться», — добавила она.

Мадждалани объяснила, что агентство организует пассажирские автобусы из Бейрута в Амман (Иордания), а стоимость билета составляет порядка 125 долларов, как сообщается в аккаунте компании в Instagram.

Махмуд Ахмед, 48-летний ливанец, прибывший в Дубай на прошлой неделе по гостевой визе, сказал, что планирует остаться на 10 дней, но не знает, как ему удастся вернуться обратно.

«Люди в Ливане видят, что ситуация обостряется, и некоторые уехали пару дней назад. Я приехал в короткую деловую поездку, но не знаю, что мне теперь делать», — сказал Ахмед в интервью The National.

«Авиакомпания Middle East Airlines все еще выполняет рейсы из Дубая в Бейрут, но я не знаю, будут ли они отменены в ближайшие дни. Я в замешательстве: оставаться или возвращаться», — добавил он.

По его словам, недавний конфликт напомнил ему о 34-дневной войне в Ливане, на севере Израиля и на Голанских высотах в 2006 году, во время которой он покинул Ливан и уехал в Иорданию в поисках безопасности.

«Тогда мы добрались до дома моей тети в Иордании после 16 часов пути через сухопутные границы», — рассказал Ахмед.

«Сейчас люди могут бежать только через Сирию, или же счастливчики могут получить билет на самолет», — сказал он.