Ядерные и нефтяные объекты Ирана могут стать мишенью израильских ударов после недавнего ракетного нападения Тегерана на Израиль.

Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

30 сентября Иран сообщил официальным лицам арабских стран о планах крупномасштабной атаки на Израиль, подобной апрельскому обстрелу с использованием, когда были применены сотни ракет и беспилотников. Как сообщается, Израиль предупредил Тегеран, что примет ответные меры, независимо от жертв и масштабов атаки.

В апреле ответ Израиля ограничился ударом по авиабазе, избежав атак на ядерные объекты. Однако теперь источники сообщают, что рассматриваются более радикальные меры, такие как удар по иранским предприятиям по обогащению урана в Нетензе.

В Тегеране прежде заявляли, что если иранские ядерные объекты будут атакованы, то он будет вынужден прибегнуть к созданию ядерного оружия. Камаль Харрази, советник верховного лидера Ирана, заявил: «Если сионистский режим нападет, наша политика сдерживания изменится».

Напомним, 1 октября Иран провел масштабный ракетный обстрел Израиля. Израильские военные сообщили, что было выпущено около 180 ракет, многие из которых были перехвачены израильскими и американскими ПВО. Израильская газета The Jerusalem Post писала, что ракет было порядка 500.

По официальным данным, один человек погиб, двое получили ранения. Революционная гвардия Ирана подтвердила, что атака была совершена в качестве возмездия за гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС. Израильские военные вскоре после обстрела предупредили, что нанесут той же ночью масштабные удары по ряду целей на Ближнем Востоке, не уточняя детали. Однако к настоящему моменту (по истечении ночи) ни о каких массированных ударах в регионе не сообщалось.