Министерство внутренних дел Иордании сообщило, что два человека получили ранения в результате падения осколков в нескольких провинциях королевства после иранской ракетной атаки на Израиль.

В заявлении Министерства говорится: «Мы отслеживаем падение нескольких осколков в различных провинциях, включая столицу Амман, Балку, Зарку, Мадабу и Керак, в результате чего два человека получили легкие ранения».

В апреле Иордания помогала Израилю отразить ракетный удар Ирана. Система ПВО королевства сбила несколько иранских ракет. В ответ источники иранских государственных СМИ пригрозили Амману жестокими последствиями. В этот раз королевство уже не участвовало в отражении ракетной атаки Ирана.

Ранее Израиль сообщил, что Иран выпустил около 200 ракет в отместку за убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Израиль нанес удар по Насралле и другим командирам «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута 27 сентября.

Хания был убит в результате удара по его резиденции во время визита в Тегеран в конце июля.

Иран выпустил несколько волн баллистических ракет по Израилю во вторник вечером. Высокопоставленный военный офицер Ирана Мохаммад Багери заявил по государственному телевидению, что ракеты были нацелены на три военные базы и штаб-квартиру израильского разведывательного агентства «Моссад». Иранские СМИ отчитались, что 80% ракет достигли своей цели.

По сообщению израильских военных, система противовоздушной обороны Израиля перехватила многие иранские ракеты. Сообщений о жертвах в Израиле не поступало. Один палестинец был убит осколками на оккупированном Западном берегу.

Наступление заставило регион ждать потенциальный ответ Израиля, который может привести к масштабной региональной войне.

«Сегодня вечером Иран совершил большую ошибку — и он за нее заплатит, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении поздно вечером во вторник.