Правительство РФ представило в Думу проект с оборонным бюджетом в 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов), что выводит Россию на третье место в мире по военным расходам после США и Китая. Это поднимает вопросы о целях России и возможной связи таких расходов с продолжающейся войной в Украине.

Хороший вопрос. Официальные цифры российского оборонного бюджета, вероятно, не отражают всех фактических расходов, поскольку значительная часть расходов засекречена. Учитывая, что Россия ведет активные боевые действия, реальные затраты могут быть значительно выше официально заявленных 6-8% бюджета на оборону. Война требует увеличенных расходов, которые зависят от интенсивности боевых действий, используемого вооружения и других факторов. Видимая часть бюджета, которую правительство России намерено увеличить, лишь частично раскрывает истинные масштабы финансирования.

Приведу пример того, что не отражено в официальном оборонном бюджете. Контрактники в российской армии получают единовременные выплаты от регионов, в которых они проживают. В зависимости от региона эти суммы составляют от 3 до 5 млн рублей, что эквивалентно 20-40 тыс. долларов. Эти расходы не проходят по оборонному бюджету. Кроме того, значительные средства выделяются на военно-промышленный комплекс, научные исследования по модернизации вооружений и строительство новых заводов для увеличения производства. Таким образом, мы видим только официальную часть расходов, которая, само собой, у воюющей страны существенно выше. Так мы наблюдаем рост затрат на ведение боевых действий и увеличение оборонных расходов.

На какие направления оборонной промышленности будет направлена эта сумма? Какие технологии будут приоритетными? В какие сферы пойдут основные средства, где можно наблюдать дефицит или, наоборот, достаток финансирования?

Обе стороны, Россия и Украина, активно наращивают свои беспилотные возможности и производство дронов. Ведутся работы над новыми технологиями в области радиоэлектронной борьбы, увеличивается как количество, так и качество дальнобойных средств поражения, таких как крылатые и баллистические ракеты. Основные средства направляются именно на эти направления. Например, Россия, следуя примеру Украины, начала производство надводных дронов-камикадзе, и в стране наблюдается резкий рост производства различных видов дронов, включая камикадзе и разведывательные модели.

Следует учитывать, что у Российской Федерации недостаточный уровень ситуационной осведомленности. У нее нет развитой спутниковой системы для постоянного мониторинга территории Украины, поэтому значительная часть задач возлагается на разведывательные дроны. Эти дроны позволяют формировать разведывательно-ударный контур, интегрируя разведывательные беспилотники с ракетными комплексами и системами, такими как «Ураган», «Смерч», а также «Кинжал» и «Искандер».

Какие экономические последствия могут вызвать эти военные расходы в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

Хотя я не являюсь экспертом в экономике, насколько я могу судить, пройдясь по статьям бюджета, там наблюдается сокращение социальных программ, включая финансирование здравоохранения, науки и образования.

Увеличение расходов на военно-промышленный комплекс может вызвать долгосрочные проблемы. В России также возникают трудности с контролем инфляции. После прекращения боевых действий это приведет к еще более серьезным последствиям. Именно в тот переходный период, когда необходимо будет адаптироваться к мирной жизни, возникнут значительные трудности.

Является ли увеличение расходов следствием самой войны или тут присутствует также риторический элемент, направленный против Запада, в частности против США?

Российско-украинская война значительно ослабила прежде всего военно-морской флот. До начала конфликта российский флот был одним из самых сильных в Черном море и мог проецировать силу и на Средиземное море. Однако из-за войны и эффективного применения морских дронов украинскими вооруженными силами потенциал Черноморского флота был существенно подорван.

Ядерная риторика также действительно присутствует. Традиционно советская политика базировалась на заявлениях о ядерной дубинке. Тем не менее важно понимать, что произошло снижение боевого потенциала как воздушных, так и сухопутных, а также военно-морских сил России.

Таким образом, Российская Федерация ослабла. Риторика не исчезла, но эта война выявила уязвимости России. Мы наблюдаем, как НАТО и Соединенные Штаты все меньше воспринимают Российскую Федерацию как серьезного противника.

В контексте риторики недавно президент России Владимир Путин упоминал возможность применения ядерного оружия. Это также относится к той же категории или имеются какие-либо предпосылки для таких заявлений?

Я не вижу предпосылок для этого. Существует мнение, которое я поддерживаю, что стратегия Соединенных Штатов, препятствующая более успешным оборонительным и наступательным операциям украинской армии, может быть результатом соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами: Россия не применяет ядерное оружие, а США не предоставляют Украине достаточное количество оружия, чтобы она смогла серьезно ослабить российские вооруженные силы.

Таким образом, я считаю, что заявления о возможном применении ядерного оружия — это всего лишь риторика. В действительности ситуация в этом году может сложиться более благоприятно для России, поскольку украинская армия не располагает достаточными резервами и средствами для остановки российского наступления на восточном фронте.

Согласно некоторым данным, Украина утратила 70-80% своих электросетевых мощностей. Это создаст серьезные проблемы для тыловых операций, особенно для оборонной промышленности, производящей оружие. Таким образом, я не вижу никаких предпосылок для применения ядерного оружия Российской Федерацией в этом году.