Государственные СМИ Китая в субботу сообщили о росте продаж жилья во время национальных праздников. Этому способствовала серия стимулирующих мер, которые власти ввели с конца сентября для поддержки проблемного рынка недвижимости.

Во второй по величине экономике мира в этом году были введены меры поддержки сектора недвижимости, включая снижение первоначального взноса и ипотечных ставок. Ранее этот сектор составлял четверть экономической активности страны.

По данным Bloomberg, китайский фондовый рынок продемонстрировал впечатляющий рост, невиданный с 2008 года. Индекс CSI 300 взлетел на 9% в своей высшей точке. Инвесторы активно скупали китайские акции 30 сентября перед началом недельных праздников. Ралли на китайском рынке длится уже более недели, подпитываемое новыми мерами правительства по поддержке экономики.

Bloomberg отмечает, что с пиковых значений 2021 года до середины сентября текущего года индекс CSI 300 потерял более 45%, но во второй половине сентября сумел отыграть свыше 20%. Такой мощный подъем на прошлой неделе стал рекордным с 2008 года и последовал за смягчением правил покупки жилья в трех крупнейших городах Китая и снижением ипотечных ставок Народным банком.

Пакет стимулов также включал меры по поддержанию ликвидности акций, ослабление требований к банковским резервам и общее снижение процентных ставок. Минимальный коэффициент первоначального взноса, к примеру, снизился до 15% для покупателей, которые впервые приобретают жилье, и до 25% для покупателей вторичного жилья.

Государственный телеканал CCTV сообщил, что во время недельных праздников, начавшихся во вторник, число посещений домов, отражающее готовность к покупке жилья, значительно возросло, а продажи домов во многих местах выросли в «разной степени».

Более 50 городов ввели политику стимулирования рынка недвижимости, а почти 2000 проектов от более чем 1000 компаний-застройщиков участвовали в акциях, сообщил CCTV со ссылкой на Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития.

В южном китайском городе Шэньчжэнь многие офисы продаж недвижимости работали всю ночь, чтобы привлечь покупателей, а объемы сделок и число посетителей объектов «значительно увеличились», сообщила газета 21st Century Business Herald, не приводя подробностей.

Эти меры были приняты через несколько дней после того, как Китай представил самый крупный пакет стимулирующих мер со времен пандемии COVID-19 в попытке вывести экономику из дефляционного застоя.

Рынок недвижимости Китая находится в затяжном кризисе с 2021 года, что привело к падению доверия инвесторов к этому сектору. По данным Bloomberg, несмотря на ранние меры поддержки со стороны регуляторов, в 2024 году ситуация на рынке жилья продолжала ухудшаться.

Кризис затронул крупнейших игроков отрасли. В январе гонконгский суд принял решение о ликвидации China Evergrande Group, одного из ведущих застройщиков страны, из-за долгов, превышающих $300 млрд.