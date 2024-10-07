В воскресенье в Казахстане завершилось голосование на референдуме по вопросу о строительстве АЭС. Жители страны отвечали на один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». По данным ЦИК, утвердительно на этот вопрос ответил 71% участников голосования. Явка превысила 63%. Окончательные итоги референдума будут опубликованы в течение недели.

Местом для строительства выбран поселок Улькен на берегу озера Балхаш. Построить объект собираются до 2035 года, стоимость проекта оценивается в $10–12 млрд. Реализацией проекта займется международный консорциум, отмечал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее среди претендентов назывались: китайская CNNC, российский «Росатом», южнокорейская KHNP и французская EDF.

О нехватке электроэнергии в Казахстане заговорили еще в начале 1990-х годов. Однако действительно ощущаться она начала в период пандемии, которая совпала с ростом численности населения и планами правительства по модернизации промышленности. Дошло до того, что некоторым предпринимателям отказывали в расширении производства из-за нехватки мощностей.

Минэнерго страны прогнозировало: если не предпринять никаких действий, то к 2030 году дефицит превысит 6 гигаватт. Выход – строительство АЭС. Однако до последнего момента казалось, что в обществе нет консенсуса по этому вопросу. Противники станции опасались повторения трагедии, связанной с испытаниями на Семипалатинском испытательном полигоне. А также переживали, что объект может быть построен с нарушениями правил безопасности.

Как властям удалось развеять сомнения граждан и какие проблемы остаются, TRT на русском рассказал политолог, президент «Eurasian Expert Council» Чингиз Лепсибаев:

— Как вы оцениваете референдум?

— Последние пять месяцев буквально из каждого утюга рассказывали про преимущества АЭС, энергодефицит, а также что Казахстан — крупнейший производитель урана. Работа Минэнерго и государственных СМИ была направлена именно на разъяснение этих моментов.

Референдум состоялся, и граждане высказали свое согласие. Теперь, когда общественная поддержка получена, необходимо определиться с выбором подрядчика.

— Какие спорные моменты остаются по этому вопросу?

— Масса вопросов о прозрачности выбора подрядчика. Есть четыре варианта со всеми своими плюсами и минусами. Основной рассматриваемый вариант — Россия. Но с ним связаны огромные риски, а именно введение санкций. В любой момент могут быть наложены ограничения и мегапроект просто встанет мертвой стройкой.

— Кто может стать альтернативой?

— На мой взгляд, это может быть Южная Корея, поскольку они передают технологии для строительства АЭС. Россия, например, этого не делает.

А также предпочтительна Франция, поскольку это имиджевый момент сам по себе.

Если говорить о Китае, то тут есть минус. Дело в том, что в Казахстане основная часть потенциальных специалистов в этой отрасли — выпускники МИФИ. И с этой точки зрения с российскими специалистами работать было бы удобнее, чем с китайскими.

Любая из этих стран способна построить надежный и безопасный объект. Каких-то поводов для беспокойства я не вижу, поскольку каждый этап строительства будет идти под четким контролем МАГАТЭ.

— Есть ли у Казахстана деньги на этот проект?

— Это инвестиционное соглашение. То есть платить будет страна, участвующая в строительстве, а затем будет возвращать эти средства с учетом тарифов. Речь не идет о деньгах, которые нужно одномоментно отдать.

Другое дело, что, конечно, граждане заинтересованы в том, чтобы киловатт стоил дешевле, и именно в этой сфере теперь будет заключаться работа правительства.