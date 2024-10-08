Курс рубля начал стремительно снижаться с августа. Тогда доллар поднялся с 85 до 92 рублей, а евро — с 92 до 102 рублей. И эта тенденция продолжается. По данным на 8 октября, доллар подорожал до 96 рублей, а евро — до 105.

Сегодня котировки снижаются на фоне падения цен на нефть, инфляции в России, а также нестабильной политической ситуации, говорит TRT на русском инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова.

«Высокая инфляция в РФ приводит к ухудшению покупательской способности населения и вызывает рост ожиданий дальнейшего ослабления рубля. Нестабильная политическая ситуация и международные санкции создают дополнительную неопределенность, что также усиливает спрос на иностранную валюту. В результате мы наблюдаем рост доллара и евро, так как инвесторы ищут безопасные активы в условиях экономической нестабильности», — говорит эксперт.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко в беседе с TRT на русском подчеркнула, что также на рубль оказывает давление ключевая ставка.

«Повышение ключевой ставки ЦБ до 19% тормозит все процессы в экономике. Прежде всего влияет на инфляцию, но опосредованно и на курс рубля. Однако наиболее всего она отражается на объемах операций на валютном рынке», — поясняет эксперт.

По ее словам, дисбаланс на валютном рынке вызвало постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Если сначала оно обязывало компании зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, то в июле этого года требование было смягчено до 60%

«Финансовым властям достаточно поднять долю обязательной продажи выручки к прежним 80%, чтобы укрепить национальную валюту», — считает Романченко.

По ее словам, сложившаяся ситуация может быть выгодна для компаний-экспортеров, поскольку основную долю выручки они получают в валюте. «Соответственно после обмена на рубли у них произойдет увеличение чистой прибыли и в целом рост рентабельности их бизнеса», — говорит собеседник агенства.

С другой стороны, слабый рубль имеет и негативные последствия для экономики, говорит Кузнецова: «Он приводит к удорожанию импортных товаров, что отрицательно сказывается на покупательской способности населения и может вызвать недовольство среди граждан. В то же время рост цен на импорт может усилить инфляцию, так как многие товары и услуги в России зависят от импорта».

В ближайшие месяцы курс рубля, вероятно, будет колебаться. Без значительных изменений в экономической политике или улучшений в глобальной экономической ситуации рубль может оставаться под давлением. «Ожидается, что курс доллара будет находиться в диапазоне 95-100 рублей, а евро — 105-110 рублей, — считает Кузнецова. — Эти прогнозы могут измениться в зависимости от динамики мировых цен на нефть, а также от развития ситуации на международной арене и внутренних экономических факторов».