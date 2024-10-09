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Первый за 40 лет госвизит главы США в Германию отменен
Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, где 10-12 октября должны состояться встречи контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайна
Первый за 40 лет госвизит главы США в Германию отменен
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
9 октября 2024 г.

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, намеченную на 10-12 октября, в связи с ураганом «Милтон», который, как ожидалось во вторник, вскоре должен обрушиться на Флориду.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Байден откладывает запланированные поездки в Германию и Анголу из-за ожидаемой траектории и разрушительности урагана «Милтон», надвигающегося на юго-восток страны.

Президент США останется в стране, «чтобы наблюдать за подготовкой к урагану «Милтон» и реагированием на него, в дополнение к продолжающемуся реагированию на последствия урагана «Элен» на юго-востоке». В официальном заявлении не приводится никаких альтернативных дат поездки Байдена в Германию.

Предполагалось, что 12 октября Байден примет участие в заседании контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайна — ред.), которое впервые прошло бы на уровне глав государств.

На встрече президент Украины Владимир Зеленский намерен представить союзным государствам свой «план победы».

По сообщениям СМИ, на конференции союзников в Рамштайне ожидаются значительные шаги в поддержку Украины, особенно в плане североатлантической интеграции.

Любопытно, после объединения ФРГ и ГДР в 1990 году американские президенты не совершили ни одного государственного визита в Германию. Последний визит такого рода был совершен в 1985 году Джорджем Бушем-старшим. Президенты США и впредь приезжали в Германию, однако эти поездки были официального и рабочего уровня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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