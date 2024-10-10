ООН выразила тревогу в связи с заявлением ультраправого министра безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Политик отметил, что за последний год власти страны раздали израильтянам более 120 тыс. единиц оружия и планируют дальнейшее расширение программы.

Джереми Лоуренс, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, заявил, что заявление Бен-Гвира о массовой раздаче оружия после 7 октября 2023 года, когда началось израильское вторжение в Газу, вызывает тревогу.

По словам представителя ООН, заявления ультраправого министра «‎‎только усиливают эти опасения», поскольку это может привести к «резкому росту» насилия в регионе.

Лоуренс сослался на опубликованный в декабре прошлого года отчет Управления ООН по правам человека, в котором выражена «серьезная озабоченность» по поводу распространения огнестрельного оружия израильскими военными на оккупированном Западном берегу. Представитель организации отметил, что это совпало с ростом насилия со стороны поселенцев, причем более трети зарегистрированных нападений на палестинцев были связаны с огнестрельным оружием.

Лоуренс также сослался на сентябрьский доклад генсека ООН Антониу Гутерриша, в котором зафиксировано 1350 нападений израильтян на палестинцев на оккупированном Западном берегу, в том числе 55 вооруженных нападений.

Лоуренс указал, что раздача оружия израильским гражданам, особенно в контексте роста насилия со стороны поселенцев, может привести к эскалации вооруженных нападений на палестинцев.

Он также упомянул ежегодный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Волькера Тюрка, представленный Совету ООН по правам человека в феврале. Чиновник выразил озабоченность из-за подстрекательских высказываний со стороны израильского руководства.

Лоуренс повторил предупреждение комиссара о том, что некоторые заявления политических и военных лидеров Израиля унижают палестинцев и преуменьшают важность соблюдения международного гуманитарного права.

Например, в видео, опубликованном в июне этого года, Бен-Гвир сказал о палестинских заключенных: «Им следует стрелять в голову, а не давать им больше еды».