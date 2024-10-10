В предвыборном штабе Камалы Харрис дистанцировались от споров вокруг ее интервью в программе CBS «60 минут» после того, как ее соперник на выборах Дональд Трамп потребовал от телеканала извинений за показ в эфире двух разных версий ответа вице-президента на один из вопросов.

В тизерном ролике, опубликованном в Интернете, который также вышел в эфир в программе «Лицом к нации» 6 октября, Харрис дала пространный ответ на вопрос корреспондента «60 минут» Билла Уитакера о том, достаточно ли США способны влиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Но в финальной версии интервью, вышедшей в эфир 7 октября, ответ кандидатки в президенты США от демократов был уже другим.

Ниже приведены обе версии одного и того же отрывка диалога между Харрис и журналистом Биллом Уитакером.

Версия от 6 октября

Уитакер: Неужели США не могут повлиять на премьер-министра Нетаньяху?

Харрис: Помощь, которую мы оказали Израилю, позволила ему защититься от 200 баллистических ракет, которые были предназначены для нападения на израильтян и народ Израиля. И когда мы думаем об угрозе, которую представляют ХАМАС, «Хезболла», Иран, я считаю, что мы обязаны сделать все возможное, чтобы позволить Израилю защититься от такого рода атак.

Дипломатическая работа, которую мы ведем с руководством Израиля, — это постоянная работа по разъяснению наших принципов, которые включают в себя необходимость гуманитарной помощи, необходимость прекращения этой войны, необходимость заключения сделки, которая освободит заложников и приведет к прекращению огня. И мы не собираемся останавливаться в оказании давления на Израиль и на регион, включая арабских лидеров.

Уитакер: Но, похоже, премьер-министр Нетаньяху не слушает.

Харрис: Что ж, Билл, проделанная нами работа привела к ряду движений в этом регионе со стороны Израиля, которые были вызваны или стали результатом многих вещей, включая нашу пропаганду того, что должно произойти в регионе.

Версия от 7 октября

Уитакер: Неужели США не могут повлиять на премьер-министра Нетаньяху?

Харрис: Дипломатическая работа, которую мы ведем с руководством Израиля, — это постоянная работа по разъяснению наших принципов.

Уитакер: Но кажется, что премьер-министр Нетаньяху не слушает.

Харрис: Мы не перестанем добиваться того, что необходимо для того, чтобы Соединенные Штаты четко обозначили свою позицию в отношении необходимости прекращения этой войны.

Оба ролика распространяются в социальных сетях бок о бок, а телеканал завалили призывами опубликовать полную стенограмму интервью.

В среду Трамп написал в посте на Truth Social, что CBS «должна быть подвергнута расследованию», обвинив телеканал в том, что в отредактированном ролике Харрис выглядит «более президентской».

«Мы не контролируем продюсерские решения CBS, направляйте вопросы к CBS», — заявил представитель предвыборного штаба Харрис изданию Variety. Телеканал CBS в свою очередь не ответил на просьбу о комментарии.