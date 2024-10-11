Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обстановка на фронте «создает возможность» закончить российско-украинскую войну не позднее 2025 года. «В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться в сторону мира и прочной стабильности», — сказал он, не уточнив, что именно имеет в виду.

Глава государства также рассказал о деталях плана победы Украины, который он представил во время встречи с президентом США Джо Байденом. Первым пунктом документа указано приглашение страны в НАТО. Это, по мнению Зеленского, позволит решить проблему «дефицита геополитической определенности в Европе».

Ситуация на фронте неблагоприятна для Украины. Российские войска продолжают наступление в Донецкой области и уже подходят к южным окраинам Покровска и соседнего Мирнограда. Вместе с тем в западных СМИ все чаще обсуждаются план завершения войны, при котором стороны остановятся по линии фронта.

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк рассказал TRT на русском перспективы вступления страны в альянс и вероятность начала мирных переговоров.

— Формат «Рамштайн» перенесли из-за урагана «Милтон». Насколько это критично может отразиться на ситуации на фронте?

— Это не отмена, а всего лишь перенос в пределах недели. Кардинально это на ситуацию не повлияет. Тем более что ключевые решения будут приниматься вплоть до 20 января – это и по поставкам вооружений, и по предоставлению Украине финансовой помощи.

Разрешение на удары по целям внутри российской территории также будет рассматриваться уже после завершения президентских выборов в США, то есть не раньше 6 ноября.

— Каковы перспективы плана победы Зеленского, где первым пунктом указано приглашение страны в НАТО?

— Начнем с того, что это могло быть и вторым, и третьим пунктом. И, к сожалению, это условие выглядит достаточно сомнительным. При всем желании Украины как можно скорее вступить в НАТО далеко не все западные страны могут оказаться к этому готовы. Например, достаточно прохладно к этой идее относятся Венгрия и Словакия.

Кроме того, подобное решение может приниматься исключительно на саммите альянса, а следующее заседание запланировано на июль следующего года. До выборов в США никто внеочередной саммит созывать не будет.

Так что пока я бы назвал планы о скором вступлении Украины в НАТО нереалистичными.

— Возможно ли завершение войны до 2025 года?

— Любые подобные заявления отражают скорее желание того, кто делает подобные предположения. Потому что может закончиться, а может и не закончиться. В таких предположениях не учитываются желания Путина, которые совершенно не хочет подстраиваться под предпочтения украинской стороны.

Давайте вспомним, что говорят российские власти. Например, Лавров четко и ясно сказал, что Украина должна признать оккупацию своих территорий, отменить закон о «мове», который обеспечивает функционирования украинского языка как государственного, а также отменить закон о запрете Русской православной церкви Московского патриархата. Кроме того, Киев и Запад должны гарантировать, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Только выполнив эти условия, Россия рассмотрит целесообразность садиться с Украиной за стол переговоров. Что совсем не говорит о том, что Москва за этот стол все-таки сядет. Речь идет лишь о рассмотрении такой вероятности.

Также напомню, что в российском бюджете на будущий год заложено на войну с Украиной более 130 млрд долларов. На этом фоне думать о том, что в Кремле рассматривают идею мирных переговоров, абсурдно.

— Как изменят ситуацию выборы в США?

— Если победит Трамп, то он может насильно усадить стороны за стол переговоров. Но тогда Украина должна будет капитулировать на условиях Кремля.

Если же Трамп не побеждает, то российские власти будут вынуждены провести тотальную мобилизацию для дальнейшего ведения войны.

Но есть другая проблема. Западные союзники говорят о том, что не способны бесконечно финансировать Украину в пределах 100 млрд долларов в год. У них нет для этого ни финансового ресурса, ни желания. А также не стоит забывать, что в Европе происходят свои внутренние процессы, в результате которых на политическую сцену выходят правые политические силы.

Поэтому, когда мы говорим о завершении войны до конца 2025 года, то речь идет об очень пессимистичном сценарии. Война либо дальше будет продолжаться, либо Украине придется садиться за стол переговорах на очень сомнительных для нее условиях.

Так что пока не очень понятно, на чем основан оптимизм президента. О какой победе может идти речь и что называть победой. Для быстрого завершения конфликта надо идти на какие-то издержки. Но здесь необходимо учитывать позицию общества, политиков и армии. Как они отнесутся к таким мирным переговорам? Здесь очень много неизвестных. И, строя какие-либо прогнозы, мы должны говорить лишь об одном — надо дождаться итогов президентских выборов в США.