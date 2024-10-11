Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич вновь оскандалился, призвав расширить границы Израиля до Дамаска в недавнем документальном фильме европейского общественного телеканала Arte.

В интервью для документального фильма «В Израиле: Министры хаоса» (возможно, название переводится двояко, т.к. английское слово minister означает также и «священнослужитель» - прим. ред.) Смотрич заявил, что Израиль будет расширяться «понемногу» и в конечном итоге охватит все палестинские территории, а также Иорданию, Ливан, Египет, Сирию, Ирак и Саудовскую Аравию.

«Написано, что будущее Иерусалима - это расширение до Дамаска», - сказал он, ссылаясь на идеологию «Большого Израиля», которая предусматривает расширение государства на всем Ближнем Востоке.

МИД Иордании осудил подстрекательские высказывания, заявив, что они подчеркивают опасную и «расистскую» идеологию, которую исповедует Смотрич.

Ранее ультраправый министр уже приводил эту концепцию на панихиде по активисту «Ликуда» в Париже. Выступая с трибуны, украшенной картой Израиля, на которой была изображена Иордания, он заявил, что палестинского народа «не существует».

МИД Франции впоследствии заявил, что представители правительства не намерены встречаться со Смотричем во время его визита в страну.

Помимо должности министра финансов, Смотрич обладает значительными полномочиями на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В августе Смотрич высказался в поддержку блокирования помощи Газе, заявив, что: «никто не позволит нам заставить два миллиона гражданских лиц умирать от голода, даже если это может быть оправдано и морально, пока наши заложники не будут возвращены».

В конце февраля министр заявил, что государство Израиль должно «стереть с лица земли» палестинскую деревню Хуввара, после того как она подверглась жестокому разгрому со стороны израильских поселенцев.